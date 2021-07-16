Bitmeyen yol çalışmasına esnaf isyan etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Sarıyer Büyükdere Caddesi üzerinde yapılan yol çalışması aylardır devam ediyor. Cadde üzerinde dükkanları bulunan esnaf ise bu durumdan oldukça rahatsız. Yol çalışması nedeniyle caddeden toplu taşıma araçlarının geçemediğini belirten esnaf, müşteri sıkıntısı yaşadıklarını belirtti. Ayrıca devam eden çalışmalardan dolayı toz ve çamur oluştuğunu ve bu nedenle ürünlerinin zarar gördüğünü ifade eden vatadanşlar, yetkililerin biran önce soruna çözüm bulmasını istedi.

Bölgede 25 yıldır esnaflık yaptığını söyleyen Yaşar Bay: "Büyükdere caddesinde devam eden çalışmalar yüzünden 6 aydır esnafın anası ağladı. Çukur, çamur, toz ve pislik var. Herhalde bir 6 ay daha sürer. Ürünlerimiz zarar görüyor. Müşteri sıkıntısı yaşıyoruz. Otobüs geçmiyor. Esnaf gerçekten zor durumda. Şikayet talebinde bulunmak için beyaz masayı aradım. Her aradığımda 16 dakika boyunca, '16 milyon için çalışıyoruz' diye ses kaydı dinletiyorlar. Her şey çok güzel olacak diye kapatıyorlar. Yetkililerden yaşadığımız sorunun biran önce çözmelerini talep ediyoruz" dedi.

Ayhan Akpınar ise 15 yıldır esnaflık yaptığını belirterek: "Büyükdere Caddesi'nde başlayan çalışmalar bir türlü bitirilmedi. 2-3 kişiyle çalışma yapıyorlar. Geç gelip erken gidiyorlar. Bizi baya mağdur ettiler. Sadece esnaf değil vatandaşlarda toplu taşıma sorunu yaşıyor. Buradan otobüs, minibüs geçmediği için vatandaşlar uzaktaki duraklara gitmek zorunda kalıyor. Sadece biz değil manavlar, marketler bütün esnaflar aynı durumda. Kahvede bile oturamıyoruz" diye konuştu.