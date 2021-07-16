Bu büyük milletle dünyayı yerinden oynatırız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, 15 Temmuz
Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı millete sesleniş konuşmasında şunları kaydetti:
Bu alçaklığın hesabını, yakaladığımız, tespit ettiğimiz tüm hainlerden sorduk, sormaya devam edeceğiz.
Bu darbe girişimi, tarihimizdeki yerini bir ibret vesikası olarak almıştır. Nesiller boyunca milletimizin her bir ferdi, bu eşi benzeri olmayan ihaneti hatırladıkça, istiklalimize ve istikbalimize daha sıkı sarılacaktır.
Geride bıraktığımız 8 yılda farklı görünümler altında yaşadığımız saldırılar, vatanımıza sahip çıkma mücadelemizin sürüp gideceğine işaret ediyor. PKK'sından DEAŞ'ına ve FETÖ'süne kadar envai kılıktaki terör örgütleri üzerinden tedavüle sürülen senaryoların amacı; ülkemize diz çöktürmek, milletimizi esir etmek, topraklarımızı yağmalamaktır.
Gezi olaylarıyla sosyal çatlaklar oluşturmaya çalışanlar, aslında milletin bünyesine birlik ve beraberlik aşısı yaptıklarını göremediler. Darbe girişimleriyle millet iradesini ortadan kaldırmak suretiyle devletimize el koymak isteyenler, binlerce yıllık geleneğin son halkasını daha da perçinlediklerini fark edemediler. Terör örgütlerini kullanarak topraklarımızı tehdit edenler, bu yaptıklarıyla aslında kardeşliğimizi pekiştirdiklerini anlayamadılar.
Biz kendimiz için ne istiyorsak, tüm coğrafyamız için, tüm dostlarımız için, tüm insanlık için de aynısını istiyoruz. Bunu, başka niyetlerimizi gizlemek için değil, samimiyetle yaptığımız için de gittiğimiz her yerde hüsnükabul görüyor, el üstünde tutuluyoruz. Dün Suriye'de bunu yaptık, Libya'da bunu yaptık, Karabağ'da bunu yaptık. Yarın da inşallah Afganistan'da ve başka yerlerde aynı ihlaslı ve hakkaniyetli duruşla kardeşlerimizin yanında olacağız.
Hani Arşimed, 'Bana bir kaldıraç verin dünyayı yerinden oynatayım' diyor ya... Biz de diyoruz ki, işte bu büyük milletle dünyayı da yerinden oynatırız, cihana da hükmederiz, evrene de sesimizi duyururuz.
Rabbim yâr ve yardımcımız olsun. Rabbim bizleri bir daha 15 Temmuz gibi ihanetlerle imtihan etmesin diyoruz.