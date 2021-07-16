Büyükçekmece sahil düzenlemesi bir yıldır bitirilemedi! Vatandaş İBB’ye tepkili!

PUSLUTEPE: "KENDİ SAHİLİMİZDE CAN GÜVENLİĞİMİZDEN ENDİŞE EDİYORUZ"

Sahil düzenlemesi yüzünden Büyükçekmece'yi bu yaz tercih etmeyenlerden biri olan Saadet Puslutepe isimli vatandaş ise İBB'ye tepkisini şu şekilde dile getiriyor:



"Sahilde eskiden kadınlar plajımız vardı. Çocuklarımızla birlikte güvenli bir şekilde plajımızı kullanabiliyorduk. Şimdi bırakın kadın plajını, yürüyecek sahilimiz yok. Kilometrelerce kordonumuz var fakat faydalanamıyoruz. Dünyanın en geri kalmış ülkelerinde bile böyle bir şey olamaz. Akşam karanlık çökmeden sahili terk etmek zorundayız. Çünkü kendi sahilimizde can güvenliğimizden endişe ediyoruz."

BERBER: "GERİYE KALAN ESNAFI GÖRÜYORUZ, HALLERİ İÇLER ACISI."

Otomotiv sektöründe çalışan ve 39 yıldır ilçede yaşayan Hüseyin Berber sahil düzenlemesinden yakınarak konuyu başka bir alana taşıyor. Asıl mevzunun para olduğunu dile getiren Hüseyin Berber şunları anlatıyor:

"Bu sahil, İstanbul'un en değerli şeritlerinden birisi. Yıllar evvel ilçemizde, tamamen rant amaçlı liman projesi başlatıldı. Bu sahil düzenlemesi onun devamı niteliğinde. Sahil esnafını yıldırma politikaları. Çoğu mekân zaten ya yıkıldı ya da kapatıp gitti. Geriye kalan esnafı görüyoruz, halleri içler acısı. Ben şahsen elzem olmadıkça sahile inmiyorum. En son geldiğimde logar kuyusuna düşüyordum. Canımızı pazarda bulmadık."

"TİCARET UMUTLARINI YAZ SEZONUNA BAĞLAYAN İŞLETMELER İSE BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYOR"

Büyükçekmece yürüyüş yolunda, ismini vermekten çekinen esnafların derdi de farklı değil. Geçen yıla göre metrekare ve istihdam sayısını artıran bir esnafın müşteri sayısında yarıya yakın düşüş olmuş. Ticaret umutlarını yaz sezonunu bağlayan işletmeler ise büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Esnafın her iki belediyeden de beklentisi, sahil düzenlemesinin kısa sürede bitirilmesi.