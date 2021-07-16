Darbeciler A Haber'i susturamadı! Darbecilere vatansever vatandaşlar 'dur' dedi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün gerçekleştirdiği 15 Temmuz darbe girişiminde hedefine aldığı kurumlardan bir tanesi de milli yayıncılık çizgisinden bir an olsun ödün vermeyen A Haber'di. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, o gece bir televizyon kanalına yaptığı açıklamadan hemen sonra A Haber'e canlı bağlanarak vatandaşları meydanlara davet etti. Darbeci askerler saat tam 24.00'da o gece A Haber'in yayınını karartmak istedi, ancak başarılı olamadı. A Haber'i işgal etme planı 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda gerçekleştirildi. Darbeci Tuğgeneral General Mehmet Nail Yiğit, "A Haber aleyhimizde yayın yapıyor. A Haber'i susturmaya gidiyoruz diyerek" darbeci askerleri zırhlı araçlarla işgale yolladı.

BİR VATANDAŞIMIZI ŞEHİT ETTİLER

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözüyle meydanlara akan milyonlarca vatandaş demokrasiye sahip çıkmak için sokağa döküldü. Darbeci askerler A Haber'e doğru yola çıktıktan sonra Seyrantepe'de vatandaşlar tarafından durduruldu. Darbeci askerlerin karşısına çıkan 44 yaşındaki Servet Asmaz darbecilerin kurşunuyla şehit oldu. Vatandaşlar darbeci askerlere geçit vermezken, askerler zırhlı araçlardan indirildi. Darbeci askerler, vatandaşları geçemeyeceklerini anlayınca, el koydukları otobüsle kışlalarına geri döndüler.

PES ETMEYİP HELİKOPTER UÇURDULAR

Darbeciler o gece pes etmedi. Sabahın ilk ışıklarına kadar darbecilerin kontrolündeki 2 helikopter alçak uçuş gerçekleştirdi. Helikopterle gece boyunca televizyon binasının üzerinde uçuş yapan darbeciler, çevrede inecek yer bulamayınca kara yoluyla gelmeyi denedi. Hain darbe gecesinin sona ermesiyle birlikte teslim olmaya karar veren asker üniforması giymiş teröristler, A Haber'in bulunduğu binanın çevresinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Sabaha karşı güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonlarda gözaltına alınan askerlerin itirafları yayınları karartılmaya çalışılan A Haber'in ne kadar haklı yayıncılık yaptığını bir kez daha gözler önüne serdi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET ALDILAR

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Turkuvaz Medya'yı işgale kalkışan 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na yönelik davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, 131 sanıktan 55'ini müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. 15 Temmuz'un en yüksek rütbeli şehidi olan Kurmay Albay Sait Ertürk ile A haberi işgale giden askerlerin şehit ettiği Servet Asmaz'ın aralarında bulunduğu 4 kişinin öldürülmesine ilişkin ayrıca müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları verildi. Gazilere yönelik yaralama ve kamu malına zarar gibi suçlardan da sanıklar ayrıca onlarca yıl hapis cezaları aldı. 69 sanık darbe suçundan beraat ederken, firari 4 sanığın dosyaları ayrıldı. 3 sanığa da darbe suçundan 12.5 yıl hapis cezası verildi.



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