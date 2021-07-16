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Giriş Tarihi: 16.7.2021

Darbeciler Turkuvaz’ı susturamadı

MUSTAFA SAİT ÖZKAN MUSTAFA SAİT ÖZKAN
Darbeciler Turkuvaz’ı susturamadı

İstanbul'daki darbecilerin hedefinde o gece, SABAH ve A Haber'in bağlı olduğu Turkuvaz Medya Grubu da vardı. Gazete binamızı kurşunlayan, A Haber'e askeri birlik gönderen hainlere, vatansever vatandaşlar engel oldu. Tespit edilen 55 darbeci müebbet hapse çarptırıldı

FETÖ'nün darbe girişiminde ilk hedeflerden birisi de yerli ve milli yayıncılık çizgisinden ödün vermeyen Turkuvaz Medya'ydı. Darbecilere karşı refleks gösteren aHaber'e Başkan Erdoğan canlı bağlanarak vatandaşları meydanlara davet etmişti. 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan o gün çıkış yapan bazı darbeci askerler de aHaber, SABAH ve atv'yi işgal etmek istedi.



Darbeci Tuğgeneral General Mehmet Nail Yiğit, "aHaber aleyhimizde yayın yapıyor. aHaber'i susturmaya gidiyoruz" diyerek darbeci askerleri zırhlı araçlarla işgale yolladı. 2 helikopter aHaber'in üzerinde alçak uçuş gerçekleştirirken, darbecilere vatandaşlar "dur" dedi.



TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 15 Temmuz'a Meclis'te tanıklık yapan SABAH fotomuhabiri Ali Ekeyılmaz'a plaket verdi.
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Darbeciler Turkuvaz’ı susturamadı
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