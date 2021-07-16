Darbeciler Turkuvaz’ı susturamadı

FETÖ'nün darbe girişiminde ilk hedeflerden birisi de yerli ve milli yayıncılık çizgisinden ödün vermeyen Turkuvaz Medya
'ydı. Darbecilere karşı refleks gösteren aHaber
'e Başkan Erdoğan canlı bağlanarak vatandaşları meydanlara davet etmişti. 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan o gün çıkış yapan bazı darbeci askerler de aHaber, SABAH
ve atv
'yi işgal etmek istedi.
Darbeci Tuğgeneral General Mehmet Nail Yiğit, "aHaber aleyhimizde yayın yapıyor. aHaber'i susturmaya gidiyoruz" diyerek darbeci askerleri zırhlı araçlarla işgale yolladı. 2 helikopter aHaber'in üzerinde alçak uçuş gerçekleştirirken, darbecilere vatandaşlar "dur" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 15 Temmuz'a Meclis'te tanıklık yapan SABAH fotomuhabiri Ali Ekeyılmaz'a plaket verdi.