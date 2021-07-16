Demokrasi aşkına tek ses tek yürek

FETÖ'nün darbe girişiminin 5'inci yıldönümünde, tüm Türkiye yine tek yürek tek ses oldu.
İstanbul
'da 35 vatandaşın şehit olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
'nün Anadolu yakasında bulunan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda şehitler için dualar edildi, salalar okundu. Anıtı ziyaret etmek için gelen Kazım Doğancı, "Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız" derken, ortaokul öğrencisi Eymen Binmez de, "Benim için 15 Temmuz, vatanını korumak üzere harekete geçen büyük bir ordudur" diye konuştu. Kanlı darbe girişiminin en yoğun yaşandığı yerlerden birisi olan İBB'nin Saraçhane'deki binasının önünde de tören gerçekleştirildi. Törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ile İBB CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı'nın yanı sıra İBB meclis üyeleri katıldı.
Şehit olan kahramanlar Edirnekapı 15 Temmuz Şehitliği'nde dualarla anıldı. Sabahın erken saatlerinde sevdiklerinin kabrine gelen şehit yakınları dua edip mezarlarına karanfil bıraktı. Şehit Kurra Hafız İbrahim Yılmaz'ın kabri başına minik yeğenleri, dayılarının fotoğrafının yer aldığı tişörtlerle geldiler. Henüz 7-8 yaşlarında olan çocuklar "Şehit dayımızı ziyarete geldik. Onu ve bu anlamlı günü hiç unutmayacağız" dediler. Henüz 15 yaşındayken şehit olan Halil İbrahim Yıldırım'ın kabrini görenler ise duygu dolu anlar yaşadı.
İstanbul Valiliği'nin düzenlediği organizasyonda Ayasofya'dan hareket eden yüzlerce motosikletçi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gitti. Organizasyona İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile dünya şampiyonu eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ve milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu da katıldı.
Yunus Emre KAVAK - Mustafa KAYA - Barış SAVAŞ - Şerif CAN - Bulut YAMANDAĞ - Hatice ÇİNAR - Saffet AZAK/
SABAH