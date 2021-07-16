‘Emperyalizmin planlarının çöktüğü gün’

AK Parti
İstanbul İl Başkanlığı önünde 15 Temmuz
'daki hain darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle düzenlenen programa binlerce kişi katıldı. Türk bayrağı ve AK Parti flamaları taşıyan vatandaşlar, İstiklal Marşı'nı okudu. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi. "15 Temmuz, emperyalizmin Türkiye üzerindeki planlarının çöktüğü gündür" ifadesini kullanan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
, şunları kaydetti: "Eğer 15 Temmuz'da hainler başarılı olsaydı, bu gün Türkiye Allah muhafaza bölünmüş bir ülke olurdu. Bu gün Türkiye'nin Suriye'den bir farkı kalmazdı." AK Parti İl Başkanı Osman Nur Kabaktepe
de "15 Temmuz, darbe girişimcilerine, vesayet odaklarına indirilen bir tokattır" diye konuştu.