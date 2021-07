Frankfurt ve Elazığ bu kazaya ağlıyor

Almanya'nın Frankfurt kentinden Antalya'ya 2 arkadaşı ile birlikte tatile gelen Türk asıllı Alman vatandaşı Muhammet Sait Tuncel , Side Bulvarında meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirdi. İki arkadaşı ise hastanede yaşam savaşı veriyor.

Elazığ'ı yasa boğan kaza Manavgat ilçesine bağlı Side Mahallesi Kemer Bulvarı'nda meydana geldi. Salih Can Ö.'nün kullandığı 07 ASD 346 plakalı otomobil, Side Bulvarı üzerinde Anadolu Hastanesi önünde kavşakta refüje çarptıktan sonra patlak lastikle 40 metre ileride yol kenarında park halindeki 35 HA 9595 plakalı tur otobüsüne sol arka kısmından çarptı. Ön kısmı otobüsün altına girerek hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Salih Can Ö. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Muhammed Sait Tuncel ve Haydar Bozdağ araç içerisinde sıkıştı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Otomobilden çıkarılarak Anadolu Hastanesine kaldırılan yaralılardan Muhammed Sait Tuncel yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazanın ardından üzücü durum Almanya'nın Frankfurt kentinde yaşayan Baba Nihat Tuncel'e bildirildi. Aile hava yolu ile uçaklarda yer bulamayınca kara yolu ile oğullarının cenazesine yetişmek için yola çıktı. Antalya Adli tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından cenaze yakınları tarafından havayolu ile Elazığ'a götürüldü. Frankfurt kentinden özel araçları ile yola çıkan Tuncel ailesi cenazeye yetişti.

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ OKUYORDU

Almanya'da Elektrik Mühendisliği okuyan ve babası ile birlikte müteahhitlik işine bakan Muhammet Sait Tuncel'in ölümü hem Almanya'da hem de Türkiye'de üzüntü yarattı. Frankfurt ve Elazığ'ı yasa boğdu. Tuncel'in cansız bedeni Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazını ardından Elazığ Asri Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Baba Nihat ve anne Gülsüme Tuncel yakılarını yardımı ile ayakta durabildi.

165.6 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Kazanın ardından güvenlik güçleri soruşturma başlattı. Aracı kendisinin kullandığını kabul etmeyen Salih Can Ö., araçtan çıkaran sağlık görevlilerinin verdiği bilgi doğrultusunda aracı kullananın kendisi olduğunu kabul etti. Yapılan kontrolde Salih Can Ö.'nün 165.6 promil alkollü olduğu belirlendi. Salih Can Ö ve Haydar Bozdağ'ın yaşam mücadelesi hastanede sürüyor. Almanya'da yaşayan 3 gurbetçi gencin 13 Temmuz günü Almanya'dan tatil için Side'ye gelerek bir otele yerleştikleri, kiraladıkları otomobille Alanya'ya gezmeye gittikleri ve dönüştü kazanın meydana geldiği kaydedildi. .