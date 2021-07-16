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Giriş Tarihi: 16.7.2021 16:11

Gaziosmanpaşa 15 Temmuz’da tek yürek oldu

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Gaziosmanpaşa 15 Temmuz’da tek yürek oldu

Gaziosmanpaşa Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5'inci yılında dev Türk Bayrağı ile yürüyüş ve anma programı düzenledi. 15 Temmuz milli direnişini unutturmayacaklarını söyleyen Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “15 Temmuz bizim yeniden kendimize gelişimizin, milli iradenin, o güçlü şahlanışın günüdür" dedi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş ve anma programı düzenledi. Programa Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, ilçe protokolü, şehit aileleri ve gaziler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Program kapsamında Küçükköy Meydanı'nda bir araya gelen binlerce vatandaş, dev Türk Bayrağı ve marşlar eşliğinde Gaziosmanpaşa Meydanı'na yürüdü. Gaziosmanpaşa Meydanı'nda Kur'an-ı Kerim tilaveti ile açılışı yapılan programda video gösteriminin ardından öğrencilerin 15 Temmuz konulu şiirlerine yer verildi.

'BU BAYRAĞIN ALTINDA BU MİLLET TEK YÜREK'

15 Temmuz hain darbe girişimini unutturmayacağız diyen Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Dünyanın hiç bir yerinde olmayan bu milli direnişle geri püskürtülen hain darbe teşebbüsünü unutmayacağız. Unutmayacağız çünkü bu vatan bizim. Unutmayacağız çünkü bu bayrağın altında bu millet tek yürek. 15 Temmuz bizim yeniden kendimize gelişimizin, milli iradenin, o güçlü şahlanışın günüdür" dedi.

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Gaziosmanpaşa 15 Temmuz’da tek yürek oldu
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