Halk Ekmek’e yüzde 25 zam

Hayatı ucuzlatma vaadinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, halkın ekmeğine bir zam daha yaptı. Daha önce 'Önceki yönetim 2 buçuk yıl zam yapmamış' diyerek Halk Ekmek büfelerinde satılan ürünlere 2019'da ilk önce yüzde 40 Eylül 2019'da ise yüzde 50 zam yaptı. 18 Eylül 2020'de de Halk Ekmek'e yüzde 50 ardından da normal ekmeğe yüzde 33 zam yapan yönetim, Halk Ekmek'te 2021 yılının ilk zammını yüzde 25 olarak gerçekleştirdi. Yapılan zammın ardından ekmek fiyatı 1 TL'den 1.25 TL'ye yükseldi.





ZARURİ YAPILDI



Piyasada 2 TL'ye satılan ekmeğin fiyatının 2.5 TL olduğunu iddia eden İBB yönetimi ise Halk Ekmek'te yapılan zammı savunarak şu açıklamayı yaptı: "İstanbul Halk Ekmek, ekmeğin ana ham maddesi olan un fiyatlarındaki artış ve enerji, işçilik, dağıtım gibi diğer önemli giderler sebebiyle ekmek fiyatlarında yükselişe gitti. 17 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 1 Türk lirasından satılan ekmek, 1.25 Türk lirasından İstanbullulara ulaşacak. Piyasada 250 gram ekmek 2.5 Türk lirasından satılırken, yapılan fiyat artışına rağmen Halk Ekmek halen Türkiye'nin en ucuz ekmeği olmaya devam ediyor. Halk Ekmek, halka sağlıklı ekmeği sağlıklı bir şekilde ulaştırabilmek ve bunu sürdürülebilir kılmak için bu değişikliğinin kaçınılmaz bir zaruriyettir."