HDP saldırısında FETÖ bağlantısı

Muğla'da HDP
Marmaris İlçe Başkanlığı'na pompalı tüfekle ateş açılmasının azmettiricisi olduğu değerlendirilen ve FETÖ bağlantıları tespit edilen Ensar A. İstanbul'da gözaltına alındı. Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri önceki gün 06.20'de HDP'ye saldırıda bulunan Adnan Temel D'yi kısa sürede yakalamıştı. 2018'de de HDP'nin camını kırdığı gerekçesiyle "mala zarar verme" suçundan hakkında işlem yapılan Adnan Temel D'nin, saldırıdan bir saat önce Ensar A. ile telefon görüşmesi yaptığı belirlendi. Bunun üzerine İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce gözaltına alınan Ensar A.'nın, 15 Temmuz sonrası Deniz Harp Okulu'ndan ilişiği kesilen öğrencilerden olduğu ve FETÖ'nün mahrem imamları ile çok sayıda ankesör telefon görüşmesinin bulunduğu ortaya çıktı. Ensar A'nın erkek kardeşinin, FETÖ'nün kapatılan okullarında eğitim gördüğü, Türk vatandaşlığından çıktığı, akrabaları arasında örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcılarının olduğu ve FETÖ'cü kişiler bulunduğu öğrenildi.