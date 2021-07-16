İBB sözünü tutmadı! Başakşehirliler'den şikayet yağdı

Başakşehir Kayaşehir Mahallesi'nde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait kurban satış ve kesim alanı, Başakşehirlileri sokağa çıkamaz hale getirdi. 2019 yılında "Böyle modern bir semtte, kurban satış alanı olmaz" diyen İBB yönetimi, sözünü tutmayarak kurban satış ve kesim alanı bu sene de açtı. İstanbul'un en modern ilçelerinden biri olan Başakşehir'in yeni merkezi Kayaşehir'de ikamet eden Başakşehirliler, hem kötü kokudan hem de hastalık taşıyan karasinek ve sivrisineklerden dolayı kabus gibi günler geçiriyor.





KAYAŞEHİR'DE 3 YILDIR BİTMEYEN KABUS

Kayaşehir sakinleri, verdiği sözü tutmayan İBB yönetimi yüzünden, hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaştığı bugünlerde balkonlarına çıkmak bir yana, pencerelerini dahi açamaz duruma geldi. 3 yıldır kurban bayramı öncesinde aynı sorunları yaşayan Kayaşehir sakinleri, seslerini duyurmak için her yolu denedi. Kayaşehir sakinlerinin mağduriyetini gidermek için her türlü girişimde bulunan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da, Kayaşehir Kurban Satış ve Kesim Alanı'yla ilgili sorunları her fırsatta İBB yönetimine iletti. Ancak yapılan çağrılar sonuçsuz kaldı.



'ÇOCUKLAR DIŞARI ÇIKMAK İSTEMİYOR'

Kurban satış ve kesim alanlarının yerleşim yerlerinin ortasında olmasının yanlış olduğunu ifade eden mahalle sakini Muhammet Sancar, "Kurban alanlarının merkezlerde olmasını yanlış buluyorum. Modern bir şehrin ortasında kurulan kurban alanı, ilkel bir görünüm oluşturuyor. Buraya yakışmıyor. Kokudan rahatsız oluyoruz. Bir an önce tedbir alınmalı ve gerekli işlemlerin yapılması gerekiyor. Defalarca kez İBB Beyaz Masa'yı aradık ancak hiçbir sonuca ulaşamadık. 'Her şey çok güzel olacak' dediler ama her şey kötüye gidiyor." dedi.

Bir diğer mahalle sakini Ali Apak da, "Kurban bayramı öncesi burada koku oluşuyor. Müşterilerimiz ve bizi ciddi manada rahatsız ediyor. Şikâyet etmemize rağmen herhangi bir çözüm olmadı." ifadelerini kullandı.



'MÜŞTERILER 5 DAKİKADAN FAZLA OTURAMIYOR'

Yazın ortasında koku ve sinekten kapı önünde oturamadıklarını söyleyen Ramazan Özoğlu, "Koku ve sinekten rahatsız oluyoruz. Başakşehir Millet Bahçesi'ne gidiyoruz ama çocuklarımız kokudan duramıyor. Müşterilerimiz de beş dakika oturup kokudan dolayı kalkmak istiyor. Bu bizim işlerimizi de etkiliyor. Biran önce bu alanın kaldırılmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Kayaşehir sakinleri, İBB yönetiminin 3 yıl önce verdiği sözü ne zaman tutacağını merakla bekliyor.