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Giriş Tarihi: 16.7.2021 10:10

İmalathanede ele geçirildi! Kod Adı: MET...

EMİR SOMER EMİR SOMER
İmalathanede ele geçirildi! Kod Adı: MET...

İstanbul Narkotik Masası Polisleri; bir uyuşturucu imalathanesine baskın yaptı. Kısaltması “MET” olan 191 kilo 480 gram uyuşturucu hammaddesi Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Masası Polisleri; bir uyuşturucu imalathanesine baskın yaptı. Kısaltması "MET" olan 191 kilo 480 gram uyuşturucu hammaddesi Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; uyuşturucu satıcılarına peş peşe operasyonlar düzenledi. Bir uyuşturucu imalathanesinde "Metamfetamin" adı verilen yüklü miktarda uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi. Operasyonlarda 191 kilo 480 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği ve beş şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi.

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İmalathanede ele geçirildi! Kod Adı: MET...
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