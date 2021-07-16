İstanbul Boğazı’nda tanker arızası korkuttu

İstanbul boğazı yine bir tanker arızası ile yürekleri ağza getirdi. Stı Elysees isimli 256 metrelik boş olan tanker, İstanbul Boğazı'ndan geçişi esnasında arızalanarak tehlike yarattı. Arıza yapan tanker Kıyı Emniyet gemileri tarafından kurtarılarak geçişi gerçekleştirildi.



Uluslararası gemilerin geçiş yaptığı ve bir çok kez kazaların meydana geldiği İstanbul boğazında . Stı Elysees isimli 256 metrelik boş olan tanker, Boğazı'ndan geçişi esnasında arızalanarak tehlike yarattı Kıyı Emniyeti tarafından kurtarılan tanker, boğazdan geçişine yardımcı oldu.



Le Havre'den Novorossiysk'ye gitmekte olan STI ELYSEES isimli 256 metrelik boş olan tanker, İstanbul Boğazı'nda arıza yaptı. Makine arızası yapan tankerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı kılavuz kaptan tarafından demir aldırıldı. Gemiyi kurtarmak için Kıyı Emniyetine bağlı KURTARMA 8 ve KURTARMA 12 Römorkörleri ile KEGM-5 hızlı tahlisiye botu sevk edildi. Makinesi çalıştırılan gemi boğazdan geçişine devam etti. İstanbul boğazı önemli bir tehlike yaşadı.