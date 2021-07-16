İstanbul Üniversitesi'nden devlet konservatuvarının taşınması ile ilgili açıklama

İstanbul Üniversitesi, devlet konservatuvarının taşınması tartışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın temelleri 1914 yılında Cemil Topuzlu Paşa'nın girişimleri ile İstanbul Şehremaneti'ne (belediyesine) bağlı olarak ilk resmi sahne ve müzik sanatları okulu olan Darülbedayi'nin kurulmasıyla atılmıştır. 14 Eylül 1925 tarihinde "İstanbul Konservatuvarı" adını alan kurum, 5 Şubat 1944 tarihli bir yönetmelik ile "İstanbul Belediye Konservatuvarı" adıyla çalışmalarını sürdürmüştür. 1986 yılında ise İstanbul Üniversitesi'ne bağlanmış ve başarılı çalışmalarını "İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı" olarak devam ettirmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı müzik, sahne sanatları, müzikoloji alanlarında tüm ana dallar ile ulusal ve uluslararası alanlarda yetkin 210 akademik ve 25 idari personelle sanata önemli katkılar sunmaktadır. Müzik ve Bale Ortaokulu'nda 60, Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi'nde 40, Lisans bölümünde 430, lisansüstü programda ise 50 olmak üzere toplam 580 öğrencimiz İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda eğitim almaktadır. Bu eğitimler şimdiye kadar 51 derslik, ofis alanları, kütüphane, yemekhane ve kantin, depo ve giyinme odası, konser salonu ve ses kayıt odası olarak 82 bağımsız bölümde 3650 metrekarelik alanda verilmiştir" bilgilerine yer verildi.

"İBB RESTORASYON YAPILACAĞI GEREKÇESİYLE TAHLİYE EDİLMESİ TALEP ETTİ"

"Verilen hizmetin niteliği, sahip olunan akademik kadro ve öğrenci sayısı itibarıyla üniversitemiz Devlet Konservatuvarı köklü bir kurum olarak öne çıkmaktadır" denilen açıklamada, "Böylesine nitelikli ve köklü bir kurumun yıllardır hizmet verdiği Kadıköy'deki iki katlı binasının, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyon yapılacağı gerekçesiyle tahliye edilmesi talep edilmiştir. Bu durum karşısında Üniversite yönetimimiz harekete geçmiş, yetkili kurullarında konuyu değerlendirerek Konservatuvarımızın başarılı çalışmalarını hiçbir aksamaya meydan vermeden devam ettirmesine imkân tanıyacak bir bina arayışına kiralama mevzuatının gereklerine göre başlamıştır. Üniversite yönetimimizin yoğun girişimleri neticesinde devletimizin ilgili kurumlarıyla işbirliği halinde konservatuvarımızın başarılı çalışmalarını devam ettirmesine mekân olarak imkan sağlayacak nitelikli bir bina temini çalışmaları olumlu sonuçlanmış ve 4250 metrekare kapalı, 1000 metrekare açık olmak üzere toplamda 5250 metrekarelik alana sahip yeni bir bina kiralanmıştır. Kiralanan bina konservatuvarımızın tüm hizmetlerini aksamadan sürdürmesine imkân tanıyacak niteliklere sahiptir" denildi.

Açıklamada, "İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarımızın başarılı çalışmalarıyla her zaman gurur duyuyor, kendilerine başarılarını artırarak devam ettirecek her türlü imkânı sağlamayı da görev biliyoruz. Sevgili öğrencilerimiz ve değerli aileleri ile kıymetli öğretim elemanlarımıza bu süreçte gösterdikleri anlayış ve işbirliği için teşekkür ediyoruz. Bu süreci yakından takip eden ve desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'na, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya özellikle teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadeleri yer aldı.