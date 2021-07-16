İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan 15 Temmuz şehidi Prof. Dr. İlhan Varank’ın ailesine ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensupları tarafından şehit edilmişti. 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yılında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 15 Temmuz şehidi Prof. Dr. İlhan Varank'ın annesi Fatma Hanım ile babası Ali Haydar Beyi ziyaret etti.