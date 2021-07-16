İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan 15 Temmuz şehidi Prof. Dr. İlhan Varank’ın ailesine ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensupları tarafından şehit edilmişti. 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yılında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 15 Temmuz şehidi Prof. Dr. İlhan Varank'ın annesi Fatma Hanım ile babası Ali Haydar Beyi ziyaret etti.
YERLİKAYA: "ŞEHİDİMİZİN RUHU ŞAD, MAKAMI ÂLİ OLSUN"
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ziyaret sonrasında resmi sosyal medya hesabından ziyarete dair fotoğrafları paylaşarak "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'ın ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank 15 Temmuz gecesi şehit olmuştu. Şehidimizin muhterem annesi Fatma teyzemiz ve kıymetli babası Ali Haydar amcamızı ziyaret ettik, hayır dualarını aldık. Şehidimizin ruhu şad, makamı âli olsun" dedi.