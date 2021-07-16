Kayıp kurbanlıklarını Facebook’tan buldu! Çifte bayram yaşadı

HALILARI BİLE KEMİRDİLER

Kayıp kurbanlıkları bularak internete ilan veren Baki Uzun "Site içerisinde bir koyun bir de kuzu olduğunu fark ettim. Sahiplerini bulana kadar sitenin bahçesine kapattım hayvanları. Etrafta sorduk, soruşturduk ama kimseyi bulamadık. Bu sırada da hayvanlar bahçede serili olan kıyafetleri, halıları bile kemirmişler. Düşündük ettik, nasıl bulabiliriz diye. Hemen internete ilan verdim. İlk defa internet üzerinden böyle bir ilan verdim. İlginç oldu ama sahibini de bulup teslim ettik" ifadelerini kullandı.