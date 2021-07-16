Kayıp kurbanlıklarını Facebook’tan buldu! Çifte bayram yaşadı

Kurban Bayramı'nın gelişiyle birlikte sıkça gündeme gelen kayıp kurbanlık haberlerinin bir yenisi de İstanbul Büyükçekmece'den geldi. Hürriyet Mahallesi'nde adak ve kurban satışı yapan Ali Eroğlu'na ait bir koyun ve kuzusu, dün sabah saatlerinde kayıplara karıştı. Hayvanlık alanından kaçan koyun ve kuzu çevrede bir süre otladıktan sonra sokak üzerindeki bir siteye girdi. Durumu fark eden site sakini Baki Uzun, kayıp hayvanları sahibine teslim etmek için bir süreliğine evinin bahçesine aldı. Koyun ve kuzunun sahibini bulmak için düşünmeye başlayan arayan Baki Uzun, çözümü Facebook'ta buldu.
FACEBOOK'TAN İLAN VERDİ
Uzun, Büyükçekmece'ye dair paylaşımlar yaptığı sayfasında takipçilerine "Kurbanlık kaybeden var mı" diye sordu. Kısa süre içerisinde kurban sahibinden cevap geldi. Kayıp koyunlarını Facebook'ta gören Ali Eroğlu, sayfa sahibi Baki Uzun ile iletişime geçerek hayvanlarını teslim almaya geldi.
TATLI BİR OLAY YAŞADIK
Kurbanlıklarını Facebook'tan bulan Ali Eroğlu "Sabah sayım yaptığımızda kurbanlıkların eksik olduğunu fark ettik. Çevrede arama yaptık ama bulamadık. Daha sonra Facebook'ta gezerken Tepecik – İstanbul sayfasında kayıp kurbanlık bulunduğunu gördüm. Hemen iletişime geçip buraya geldim. Bayram öncesinde tatlı bir olay yaşadık. Biraz garip oldu. Facebook'ta görünce önce şaşırdık sonra sevindik" diye konuştu.
HALILARI BİLE KEMİRDİLER
Kayıp kurbanlıkları bularak internete ilan veren Baki Uzun "Site içerisinde bir koyun bir de kuzu olduğunu fark ettim. Sahiplerini bulana kadar sitenin bahçesine kapattım hayvanları. Etrafta sorduk, soruşturduk ama kimseyi bulamadık. Bu sırada da hayvanlar bahçede serili olan kıyafetleri, halıları bile kemirmişler. Düşündük ettik, nasıl bulabiliriz diye. Hemen internete ilan verdim. İlk defa internet üzerinden böyle bir ilan verdim. İlginç oldu ama sahibini de bulup teslim ettik" ifadelerini kullandı.
KAÇAK KURBANLIKLAR KAMERALARA YAKALANDI
Bayram öncesinde hayvan pazarından kaçan koyun ve kuzusunun siteye giriş anları, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.