Kurban Bayramı tatili için milyonların araştırmaları hız kazandı. Hafta sonlarıyla beraber birleştiğinde 9 gün boyunca tatil yapacak olan vatandaşlar "Kurban bayramı ne zaman başlıyor, Arefe günü ne zaman?" sorularına yanıt aramaya başladı. Tatil planı yapacak olan kişiler tam tarihleri merak ediyor. Buna göre; Kurban bayramı ne zaman başlıyor, Arefe günü ne zaman? İşte detaylar…

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

19 Temmuz 2021 Pazartesi AREFE

20 Temmuz 2021 Salı 1. GÜN

21 Temmuz 2021 Çarşamba 2. GÜN

22 Temmuz 2021 Perşembe 3. GÜN

23 Temmuz 2021 Cuma 4. GÜN

KURBAN BAYRAMI AYIN KAÇINDA BAŞLIYOR?

Bu sene Kurban Bayramı 20 Temmuz tarihinde idrak edilecek. 4 Gün sürecek olan bayramın son günü ise 23 Temmuz tarihine denk geliyor. Yapılan açıklamada hafta sonları ile beraber bayram tatilinin 9 gün olacağı bildirildi.