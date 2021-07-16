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Giriş Tarihi: 16.7.2021 10:42

Kurban bayramı ne zaman başlıyor, Arefe günü ne zaman?

Kurban bayramı ne zaman başlıyor, Arefe günü ne zaman?

Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. Diyanet tarafından duyurulan tarihlere kısa zaman kala hafta içine denk gelen bayramda vatandaşlar hafta sonu dahil olmak üzere toplamda 9 gün tatil yapabilme fırsatı yakalayacak. Bu noktada ise tarihin yaklaşmasıyla “Kurban bayramı ne zaman başlıyor, Arefe günü ne zaman?” soruları yanıt aramaya başladı. Buna göre; Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında başlıyor? İşte detaylar…

Kurban Bayramı tatili için milyonların araştırmaları hız kazandı. Hafta sonlarıyla beraber birleştiğinde 9 gün boyunca tatil yapacak olan vatandaşlar "Kurban bayramı ne zaman başlıyor, Arefe günü ne zaman?" sorularına yanıt aramaya başladı. Tatil planı yapacak olan kişiler tam tarihleri merak ediyor. Buna göre; Kurban bayramı ne zaman başlıyor, Arefe günü ne zaman? İşte detaylar…

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

19 Temmuz 2021 Pazartesi AREFE
20 Temmuz 2021 Salı 1. GÜN
21 Temmuz 2021 Çarşamba 2. GÜN
22 Temmuz 2021 Perşembe 3. GÜN
23 Temmuz 2021 Cuma 4. GÜN

KURBAN BAYRAMI AYIN KAÇINDA BAŞLIYOR?

Bu sene Kurban Bayramı 20 Temmuz tarihinde idrak edilecek. 4 Gün sürecek olan bayramın son günü ise 23 Temmuz tarihine denk geliyor. Yapılan açıklamada hafta sonları ile beraber bayram tatilinin 9 gün olacağı bildirildi.

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Kurban bayramı ne zaman başlıyor, Arefe günü ne zaman?
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