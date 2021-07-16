Kurban bayramı öncesinde İstanbul’da tatil göçü trafiği rahatlattı

İstanbul'da Kurban bayramı öncesinde vatandaşların tatil için yurdışı ve yurtiçi seyhatlere çıkmaları nedeniyle trafikte büyük rahatlama yaşandı. Trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 26 olarak ölçüldü.



İstanbul Kurbah Bayramı öncesinde boşalmaya başladı. Kurban bayramı ile birlikte resmi tatilin 9 gün olarak açıklanması vatandaşları il dışı ve yurtdışı tatil proğramlarına yöneltti. 15 Temmuz'unda resmi tatil olmasını fırsat bilenler Kurban bayramı öncesinde Çarşamba günü akşamından itibaren tatil proğramlarını hayata geçirdiler. Kurban bayramı öncesinde Koronavirüsle mücadeledeki kısıtlama günlerinde olduğu gibi İstanbul trafiğinde de gözle görülür bir azalma meydana geldi. Yollarda İstanbul'dan başlayan tatil göçü nedeniyle yollardaki trafik yoğunluğu yapılan tespitlere göre sabah saatlerinde yüzde 60-70'lerden yüzde 25'lere kadar düştü. İstanbul'dan göçün sonrasında rahatlayan yollar İstanbul'da kalanlar için büyük rahatlatma yaşattı.