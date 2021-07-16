Macron'a tapınak ziyareti sırasında sözlü saldırı: İlkel bir ateistsin, burada olmaya hakkın yok

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülke tarihinde ilk kez Pireneler bölgesinde bulunan Lourdes kentindeki tapınağı ziyaret etti. Ülkenin en büyük Hristiyan hac merkezi olan tapınakta, müzikal grupla ilahi söyleyen Macron'a kalabalıktan bir kişi, "Kendinden utanmalısın. Bu bir skandal, sen bir ateistsin, ilkel bir ateist. Burada olmaya hakkın yok." ifadeleriyle tepki gösterdi.