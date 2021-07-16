Modern, hijyenik ve güvenilir kurban sahası

Kurban bayramına sayılı günler kala Kurban satış ve kesim yerlerinde hareketlik yaşanmaya başlandı. Pazarlara getirilen kurbanlıklar kendilerini satın alacak vatandaşları beklemeye başladı. Kurban bayramı öncesinde satışların iyi gittiği vatandaşın rahat bir kurban bayramı geçirmesi bekleniyor. Sultangazi'deki kurban satış pazarında bin 100 kilogramlık kral pazarın gözdesi haline geldi.

İstanbul'daki diğer ilçelerle birlikte Sultangazi Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların kurbanlıklarını modern, hijyenik ve güvenilir bir ortamda satın almaları ve kesimlerini yapmaları için tüm imkanları oluşturdu. Kurban Satış Alanı; modern çadırları, hijyenik tuvalet ve duş alanları, ücretsiz internet hizmeti, 7/24 güvenlik kameralarıyla izlenmesi ve kafeteryalarıyla vatandaşların huzur içinde kurban alışverişi yapmasına uygun hale getirildi. Kurban satış pazarında bin 100 kilogramlık "Kral" isimli dana pazarın gözdesi haline geldi.

Sultangazi Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara en iyi ve etkili hizmeti sunmak amacıyla harekete geçti. Modern, hijyenik ve güvenilir Kurban Satış Alanı; vatandaşlarına her türlü ihtiyacını karşılayacak bir şekilde oluşturuldu.

MODERN, TEMİZ, HİJYENİK VE GÜVENİLİR KURBAN SAHASI



Habipler Mahallesi Taşocağı Yolu üzerinde bulunan Kurban Satış Alanı'nda 160 büyükbaş, 24 küçükbaş hayvan çadırı bulunuyor. Çadırlarda bulunan kurbanlıkların sağlık durumları ise veterinerler tarafından kontrol ediliyor. Kurban sahasında güvenliğin sağlanması için güvenlik kameraları kuruldu ve güvenlik ekiplerince alanın 7/24 izlenmesine imkan oluşturuldu. Alanda ayrıca saha ekiplerince 7/24 asayiş sağlanıyor.

ÜCRETSİZ İNTERNET HİZMETİ DE SUNULUYOR



Kurban sahasında modern ve temiz tuvaletler ile çalışanlar için duş alanları oluşturuldu, vatandaşlara ve çadır sahiplerine hizmet vermesi için kafeteryalar da kuruldu. Alanda ayrıca Sultangazi Belediyesi tarafından ücretsiz internet hizmeti de sağlanıyor. Kurbanlıklar için 1500 metrekarelik büyükbaş kesim sahası ve 160 metrekarelik küçükbaş kesim sahası oluşturuldu. Alanda özellikle kurban kesimi sırasında hijyen ve temizliğin sağlanmasına büyük özen gösterilmesi için gerekli şartlar sağlandı.