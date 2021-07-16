Necla ve Metin Büyükşen cinayeti çözüldü mü, çiftin katili kim? Necla Metin Büyükşen cinayetinde itiraf geldi! Katil kim çıktı?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında duyulan ve ülkede gündem haline gelen esrarengiz Necla Metin Büyükşen cinayetinin sır perdesi aralanıyor. Son olarak içerisinde aileden isimlerin de bulunduğu 25 kişinin eş zamanlı operasyonla gözaltına alındığı bilinirken gelen son dakika haberine göre 1'i kadın iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Bu noktada milyonlar "Necla Metin Büyükşen cinayeti çözüldü mü, katil kim?" sorularına yanıt aramaya başladı. Şüpheli isimlerin yanlış eve girmesi sonucunda çifti öldürdüğü ileri sürüldü. İşte Büyükşen cinayetinden gelen son dakika gelişmeleri…
NE OLMUŞTU?
Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde yaşayan 3 çocuk babası Metin Büyükşen, eşi Nejla Büyükşen 3 Eylül 2018 günü kar maskeli saldırgan tarafından evlerinde vurularak öldürüldü.Çiftin kızları Fatma Büşra ise saldırgandan ölü taklidi yaparak kurtuldu.Çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen'in Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkıp, konunun tekrar gündeme gelmesi üzerine jandarma bünyesinde özel ekip kuruldu.Özel ekip dosya üzerinde ve mahallede yaptığı çalışmalar sonucu operasyon için harekete geçti.
BÜYÜKŞEN CİNAYETİ ÇÖZÜLDÜ MÜ?
Geçtiğimiz sabah İsmil Mahallesi ve kent merkezindeki adreslere yapılan operasyonlarda aralarında Fatma Büşra Büyükşen, ağabeyi Uğur ve yengesi Betül Büyükşen'in de olduğu 25 kişi gözaltına alınmıştı.
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1'İ KADIN 2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i kadın 2 şüphelinin cinayeti itiraf ettikleri öğrenildi.Cinayeti azmettirdiği öğrenilen şüphelilerden Esra T. ve Abdullah B. sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.Şüphelilerden Esra T.'ye jandarma yeleği giydirildi.
Şüphelilerin azmettirdiği katil ya da katillerin, yanlış eve girdikleri bu nedenle hiç tanımadıkları Büyükşen çiftini öldürdükleri ileri sürüldü.
Büyükşen çiftinin oğlu Osman ise adliyeye geldi. Bitkin gözüken Osman Büyükşen, 'Benimle paylaşılan bir şey olmadı. İnşallah çözülmüştür. Umarım ailemden biri çıkmaz" dedi. Gözaltına alınan Esra T. Ve Abdullah B., adliyeye sevk edilirken cinayeti kimin işlediği de ortaya çıktı. İsmi verilen o şüphelinin her yerde arandığı belirtildi.