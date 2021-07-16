Orhan Uğurlu'nun uçak yalanına tepki: Yaşınız itibarıyla yalan demeyeceğim ama yanlışlarınızı tek tek düzeltmek isterim

Yeni Çağ Gazetesi yazarlarından Orhan Uğurlu bugün sosyal medya hesabından yaptığı fotoğraflı bir paylaşımda, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 3 Bakan 3 Ayrı uçakla sel felaketi için Ankara'dan Rize'ye gittiler" ifadelerini kullanarak yanlış bilgilere yer verdi.
"YAŞINIZ NEDENİYLE YALAN DEMEYECEĞİM ANCAK YANLIŞLARINIZI DÜZELTMEK İSTERİM"
Bu olay kısa sürede gündeme gelirken, İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Burak Gültekin konuyla ilgili açıklama yaptı. Gültekin, "Orhan Bey, yaşınız itibarıyla benden büyüksünüz, onun için attığınız tweetin içeriğine 'yalan!' demeyeceğim ancak 'yanlışlarınızı' tek tek düzeltmek isterim: Fotoğraftaki uçaklardan birisi özel uçak olup, bakanlarımızla alakası yoktur. Diğer uçak, Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU). Sel felaketi sonrası arama/tarama yapmak için bölgeye geldi. Dün ve bugün ortalama 15 saat uçuş yaptı" dedi.
"PARDON, 'YALAN' DEĞİL, 'YANLIŞ' OLACAKTI"
Açıklamalarına devam eden Gültekin, "Bir diğer uçak ise 3 Bakanımızı, Milletvekillerimizi, Bakan Yardımcılarımızı, AFAD ekibini, gece yarısı sel bölgesine getirdi. Birilerinin meşhur videosunda dediği gibi; "Kitleleri yönlendirmek ve etkilemek istiyorsanız, ortaya kocaman bir yalan atın, büyük ve basit olsun, sonra bu yalanı sürekli tekrar edin." Bazılarının son dönemde yaptığı sadece bu. Pardon 'yalan' değil 'yanlış' olacaktı." ifadelerine yer verdi.
CHP’nin yalan stratejisini Sedef Kabaş açık etti: Önce bir yalanı ortaya atın | Video