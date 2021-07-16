Orhan Uğurlu'nun uçak yalanına tepki: Yaşınız itibarıyla yalan demeyeceğim ama yanlışlarınızı tek tek düzeltmek isterim

"PARDON, 'YALAN' DEĞİL, 'YANLIŞ' OLACAKTI"

Açıklamalarına devam eden Gültekin, "Bir diğer uçak ise 3 Bakanımızı, Milletvekillerimizi, Bakan Yardımcılarımızı, AFAD ekibini, gece yarısı sel bölgesine getirdi. Birilerinin meşhur videosunda dediği gibi; "Kitleleri yönlendirmek ve etkilemek istiyorsanız, ortaya kocaman bir yalan atın, büyük ve basit olsun, sonra bu yalanı sürekli tekrar edin." Bazılarının son dönemde yaptığı sadece bu. Pardon 'yalan' değil 'yanlış' olacaktı." ifadelerine yer verdi.

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