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Giriş Tarihi: 16.7.2021

Rabbim ona böyle güzel makam verdi

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Rabbim ona böyle güzel makam verdi
15 Temmuz'da Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde şehit düşen polis Muhammet Oğuz Kılınç, Antalya'da mezarı başında anıldı. Uncalı Mezarlığı Şehitliği'nde düzenlenen törende şehitler için dua okundu, mezarlarına çiçek bırakıldı. Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve eşi Hanife Yazıcı, Kılınç ailesine başsağlığı dileklerini yineledi. Oğlunun mezar taşındaki fotoğrafını öperek gözyaşı döken anne Meltem Kılınç, "Muhammet Oğuz Kılınç inanın bana o kadar temiz, pırıl pırıl bir evlattı ki Rabbim ona böyle güzel bir makam verdi. Şehitlik makamı hiç kimseye nasip olmuyor. Böyle temiz bir çocuğa Rabbim mükâfat olarak verdi" dedi.
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Rabbim ona böyle güzel makam verdi
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