Şehadete yürümek için tereddüt etmeyecektim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz hain darbe girişiminin beşinci yıldönümü programı kapsamında Külliye 'de bulunan anıta çelenk bıraktı. Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan çelengi bıraktıktan sonra dua okudu. Daha sonra anıttan ayrılarak beraberindekilerle birlikte Külliye'deki törenin gerçekleştirileceği yere gittiler. Burada 1 dakikalık saygı duruşundan sonra İstiklal Marşı okundu. Ardından şehitlerin anısına dualar edildi. Sonrasında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de şehit yakınlarına ve gazilere seslendi:Bin yıldır Anadolu'yu ebedi vatanımız kılmak için bu toprakları kanlarıyla yoğuran kahramanlar silsilesine katılan 15 Temmuz şehitlerine borcumuzu ne yapsak ödeyemeyiz. İhanet nöbetini FETÖ'nün bırakıp PKK'nın devraldığı, onun bırakıp DEAŞ'ın devreye girdiği, başkalarının sahne aldığı Türkiye'ye diz çöktürmek, Türk milletini esir etmektir. Her şeyi planlayanlar tek bir şeyi hesaba katmamışlardır. Türk milletinin ülkesini, devletini canı pahasına koruyacağını, göğsünü siper ederek ezanına, bayrağına, Meclis'ine, Cumhurbaşkanı'na sahip çıkacağını hesap etmemişlerdir. Bir şeyi daha hesap etmemişlerdi, o da "Hesapların üstünde Allah'ın da bir hesabı vardır."FETÖ veya kendini onların sahibi zannedenler, karşılarında Türk milletinin ordusu olduğunu düşünememişlerdi. Bizim milletimiz her şey bitti denildiği anda adeta küllerinden yeniden doğarak çok daha büyük atılımlar içerisine girmiş millettir. O gece şehitler tepesini boş bırakmamak için sokaklara çıkan, yolları dolduran, darbecileri kovalayanların sayesinde Türkiye'nin geçilmez olduğu bir kez daha görülmüştür.Allah şahittir. Milletim de emin olsun ki, eğer o gece darbeciler Marmaris'te veya İstanbul'da karşımıza dikilseydi, şehadete yürümek için bir an bile tereddüt etmeyecektim. Havaalanındaki on binler oraya şehadet için gelmişlerdi. Nasıl o gece TBMM'ye ulaşabilen milletvekillerimiz "Öleceğiz ama burayı terk etmeyeceğiz" demişlerse, nasıl Genelkurmay, Meclis, Külliye, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, Üsküdar'da, Saraçhane'de vatandaşlarımız şehadet kuyruğuna girmişse, bir millet topyekûn kıyama kalkmışsa işte biz de aynı hissiyat içindeydik.Şehitler ölmez, bizim için kuru bir slogan değil, inanç akidesidir. Rabbimiz bize bunu nasip etmediğine göre bu dünyada yapmamız gereken işler ve vazifeler var demektir. Önümüze çıkarılan engelleri birer birer aşarak, tuzakları birer birer bozarak hedeflerimize doğru yürüyoruz. Şimdi önümüzdeki 2023 hedefine Cumhur İttifakı olarak son bir eşik var. Onu da aştığımızda artık ülke ve millet olarak yeni bir döneme giriyoruz.Türkiye tarihi boyunca pek çok saldırıya, pek çok tuzağa maruz kalmıştır. Milletmiz için vatanımızı korumak, hakkımızı almak gayesiyle mücadele etmek, şehitler vermek adeta ekmek yemek, su içmek kadar tabii şeylerdir. Millet gerektiğinde düşmanı affetmesini, yeni ittifaklar kurmasını da bilir. Ama bu milletin asla affetmeyeceği, kendi içinden çıkanların yaptığı ihanetlerdir. Bu millet ihaneti affetmez, haini de affetmez, hainlerin arkasında duranları da affetmez.