Son dakika! Bakan Koca duyurdu: Toplam doz sayımız 62 milyonun üstüne çıktı

TÜRKİYE'DE AŞILAMA ORANI EN YÜKSEK OLAN İLLER

Türkiye'de; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Bilecik aşılama oranı en yüksek olan iller arasında yer aldı. İlk dört sıradaki iller bu alanda mavi kategoride yer alırken, mavi kategoriye yakalaşan il sayısı da arttı.