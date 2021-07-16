Son dakika: Bakan Koca müjdeli haberi duyurdu! Uygulanan ikinci doz aşı sayısı 20 milyonu geçti

BALIKESİR MAVİ KATEGORİYE ULAŞAN 4. İL OLDU

Öte yandan bugün açıklanan verilerde, Balıkesir, yüzde 75'lik aşılama oranının üzerine çıktı ve haritada mavi renge ulaşan 4. il oldu. Bakan Koca konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Balıkesir bayramı bayram gibi kutlamayı hak etti. Balıkesir artık mavi kategoride. Bayramdan önce en az bir doz aşımızı olarak mücadelede yerimizi alalım." dedi.