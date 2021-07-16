Son dakika: Bakan Koca müjdeli haberi duyurdu! Uygulanan ikinci doz aşı sayısı 20 milyonu geçti

Son dakika haberi... Türkiye'de aşılama çalışmaları hızla devam ederken, sevindiren bir gelişme daha yaşandı. Vatandaşlara uygulanan ikinci doz aşı miltarı 20 milyonun üzerine çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "18 yaş ve üstü nüfusun üçte birine yakını, yani 20 milyon kişi, iki doz aşısını da yaptırmış durumda. Artık üçte birimiz çift doz aşılıyız!" dedi.
TÜRKİYE'DE AŞILAMA ORANI EN YÜKSEK OLAN İLLER
Türkiye'de; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Bilecik aşılama oranı en yüksek olan iller arasında yer aldı. İlk dört sıradaki iller bu alanda mavi kategoride yer alırken, mavi kategoriye yakalaşan il sayısı da arttı.
TÜRKİYE'DE AŞILAMA ORANI EN DÜŞÜK OLAN İLLER
Öte yandan; Bitlis, Şanlıurfa, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır, Gümüşhane de aşılama oranı en düşük iller arasında yer aldı.
BALIKESİR MAVİ KATEGORİYE ULAŞAN 4. İL OLDU
Öte yandan bugün açıklanan verilerde, Balıkesir, yüzde 75'lik aşılama oranının üzerine çıktı ve haritada mavi renge ulaşan 4. il oldu. Bakan Koca konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Balıkesir bayramı bayram gibi kutlamayı hak etti. Balıkesir artık mavi kategoride. Bayramdan önce en az bir doz aşımızı olarak mücadelede yerimizi alalım." dedi.