Son dakika: Başkan Erdoğan: Özgürlüğümüze vurulmak istenen prangaları parçalayıp attık

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Askeri alanda yeni bir seviyeye ilerliyoruz. TSK'nın en güçlü konuma ulaşması hayati öneme sahiptir. Türkiye'nin savunma sanayii teknolojilerinde katettiği mesafe tüm dünyanın örnek aldığı bir başarı hikayesidir. Aynı başarıyı MSÜ'de subay ve astsubay eğitiminde de görüyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz destan üstüne destan yazıyor.

Türk milleti askerliğe ve teşkilatçılığa olan yatkınlığı sayesinde sürekli kendini yenilemeyi başarmıştır.

Eğer Türkiye güçlüyse, yakın uzak her yerde, zalimlerin zulmü altında inleyen her kardeşimiz için umut vardır.

Neredeyse 40 yıl süren terörle mücadele döneminde kurulan tuzaklara ve oynanan oyunlara rağmen sergilenen dirayetli duruş, yeniden başarabileceğimizin işareti olmuştur.

Türkiye'nin güçlü duruşunun en önemli ayaklarından biri de askeri alanda verdiği mücadeleler ve kazandığı zaferlerdir.

Libya'da gösterdiğimiz başarı da sadece Akdeniz'de değil, dünyada kartların yeniden karılmasına yol açmıştır.