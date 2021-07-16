Son dakika: Diyarbakır'da deprem! Çevre illerde de hissedildi...

Diyarbakır Ergani merkezli korkutan bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi tarafından 4.0 olarak açıklandı. Deprem çevre illerde de hissedildi.
Kandilli'den yapılan açıklamada depremin derinliği 5 KM olarak duyuruldu. Korkutan deprem sonrası birçok kişi sosyal medyadan sarsıntının şiddeti ile ilgili paylaşımlarda bulundu.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 16, 2021
CANVEREN-ERGANI (DIYARBAKIR) https://t.co/2LHB71jzwT
16.07.2021, 11:44:03 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 5.0 km#Kandilli