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Giriş Tarihi: 16.7.2021 11:50 Son Güncelleme: 16.7.2021 11:56

Son dakika: Diyarbakır'da deprem! Çevre illerde de hissedildi...

Son dakika: Diyarbakır'da deprem! Çevre illerde de hissedildi...

Son dakika haberine göre; Diyarbakır'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkezi Ergani olarak açıklandı. Derinlik ise 5 KM olarak duyuruldu.

Diyarbakır Ergani merkezli korkutan bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi tarafından 4.0 olarak açıklandı. Deprem çevre illerde de hissedildi.

Kandilli'den yapılan açıklamada depremin derinliği 5 KM olarak duyuruldu. Korkutan deprem sonrası birçok kişi sosyal medyadan sarsıntının şiddeti ile ilgili paylaşımlarda bulundu.

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Son dakika: Diyarbakır'da deprem! Çevre illerde de hissedildi...
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