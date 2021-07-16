Son dakika: Diyarbakır'da deprem! Çevre illerde de hissedildi...

Diyarbakır Ergani merkezli korkutan bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi tarafından 4.0 olarak açıklandı. Deprem çevre illerde de hissedildi.

Kandilli'den yapılan açıklamada depremin derinliği 5 KM olarak duyuruldu. Korkutan deprem sonrası birçok kişi sosyal medyadan sarsıntının şiddeti ile ilgili paylaşımlarda bulundu.