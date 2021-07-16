Son dakika: FETÖ'cü eski istihbaratçı Yıldıray Pala’ya 17 yıl 3 ay hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü ile irtibatı nedeniyle meslekten ihraç edilen eski istihbaratçı Yıldıray Pala'ya, 17 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Pala, karar duruşmasına tutuklu bulunduğu cezaevinden video konferans aracılığıyla katılırken avukatı ise mahkeme salonunda hazır bulundu.



Mahkeme Başkanı Şükrü Çağlar, önceki celse dosyaya sunulan esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapması için sanık Pala'ya söz verdi. FETÖ üyesi olmadığını, örgütle organik bağının bulunmadığını iddia eden Pala, isnat edilen suçlamaların somut delillere dayanmadığını ileri sürdü. Yargılamada gelinen aşamada suçsuz olduğunun ortaya çıktığına inandığını söyleyen Pala, beraatini talep etti. Sanık avukatının savunmasını ardından mahkeme kararı açıkladı.



Sanık Yıldıray Pala 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan 13 yıl 6 ay, 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 9 ay hapis ile 84 bin 160 lira adli para cezasına çarptırıldı. Pala hakkında herhangi bir takdir indirimi uygulanmadı. Hükmün verilmesinin ardından sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.