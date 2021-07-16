Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Seçim düzenlemesinde kritik detay masada! İttifaklarda baraj için 2 formül...
Giriş Tarihi: 16.7.2021 09:38 Son Güncelleme: 16.7.2021 09:39

Son dakika: Seçim düzenlemesinde kritik detay masada! İttifaklarda baraj için 2 formül...

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
Son dakika: Seçim düzenlemesinde kritik detay masada! İttifaklarda baraj için 2 formül...

Son dakika haberine göre; AK Parti, daraltılmış bölge ve ittifak içi baraj ile ilgili dört önemli formül üzerinde çalışmaya başladı. İttifak içi barajın yüzde 2 olması ya da parti sayısı arttıkça barajın da yükselmesi formülleri üzerinde duruluyor.

AK Parti'nin seçim yasaları ile ilgili çalışmaları yürütmek üzere oluşturduğu komisyon bir taslak hazırladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı alındıktan sonra taslak MHP'ye de gönderildi.

Türkiye barajını yüzde 5'e indiren, seçime girmede grup kurma kriterini kaldıran, daraltılmış bölge modelini içerin çalışmaya ilişkin MHP görüşlerini AK Parti'ye iletti. MHP'nin yanıtı üzerinden yeniden çalışma yapılmaya başlandı. Üzerinde durulan konular ise şöyle:

DARALTILMIŞ BÖLGEYE ORTAK LİSTE

AK Parti, Cumhurbaşkanlığı Seçim Sistemi'nin ruhuna daha uygun olacağı için daraltılmış bölge seçim sistemine geçilmesini önerdi. Buna MHP olumlu yaklaşmadı. AK Parti ise MHP'nin kaygılarını gidermek için alternatifler üzerinde duruyor. Bu alternatiflere göre daraltılmış bölge aynen kalacak. Ancak Cumhur İttifakı partileri birinin çok daha güçlü olduğu seçim çevrelerinde ortak liste çıkartılması ya da güçlü olana destek verip diğer partinin orada aday göstermeyebilecek.


İTTİFAK İÇİ BARAJ

MHP, seçimlerde Türkiye barajının yüzde 5'e indirilmesine sıcak baktı ancak ittifak içi baraj getirilmesini önerdi. AK Parti'nin teklifinde bu yoktu ancak MHP'den gelen istek üzerine çalışma yapılıyor. Bu konuda da alternatifli bir çalışma yapıyor. Bunlardan biri ittifak içi 2 olması. Diğeri ise ittifaka katılan parti sayısı arttıkça ittifak içi barajında da yükselmesi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Seçim düzenlemesinde kritik detay masada! İttifaklarda baraj için 2 formül...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA