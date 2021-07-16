Son dakika: Seçim düzenlemesinde kritik detay masada! İttifaklarda baraj için 2 formül...

DARALTILMIŞ BÖLGEYE ORTAK LİSTE

AK Parti, Cumhurbaşkanlığı Seçim Sistemi'nin ruhuna daha uygun olacağı için daraltılmış bölge seçim sistemine geçilmesini önerdi. Buna MHP olumlu yaklaşmadı. AK Parti ise MHP'nin kaygılarını gidermek için alternatifler üzerinde duruyor. Bu alternatiflere göre daraltılmış bölge aynen kalacak. Ancak Cumhur İttifakı partileri birinin çok daha güçlü olduğu seçim çevrelerinde ortak liste çıkartılması ya da güçlü olana destek verip diğer partinin orada aday göstermeyebilecek.