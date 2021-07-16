Tatil ve bayram İstanbulluları Ayasofya Cami’ne akın ettirdi

Ayasofya Camii'nin 86 yıl sonra 24 Temmuz günü ibadete açılmasının ardından 15 Temmuz darbe girişiminin 5 yıldönümü nedeniyle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ziyaretçi yoğunluğu oluştu. Yerli ve yabancı yüzlerce binlerce insan 86 yıl sonra camiye çevrilen Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret etti.



İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün tatil olması ile sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı vatandaşlar çocuklarını ve sevdiklerini yanlarına alıp Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne koştu. Sultanahmet Meydanı ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifini ziyaret eden vatandaşlar tatil ve bayramın keyfini yaşadılar. Yerli ve yabancı turistler ve İstanbul'da yaşayan insanlar sıcak yaz günü tatil yörelerine gitmekten se tarihi ve turistik yerleri tercih ettikleri görüldü. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle aylarca kısıtlama içerisinde kalan vatandaşlar normalleşmeye geçilmesi ile birlikte gezip görmenin ziyaretin keyfini yaşadılar.



Koronavirüsle mücadelede normalleşmeye geçilmesi ile birlikte Taksim İstiklal Caddesi'nde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Fakat koronavirüs tedbirlerine tam olarak uyulmaması kalabalık ortamlarda maskesiz vatandaşların görülmesi tedirginlik yarattı.



İstanbullular Büyükada'ya akın etti. Restoran, cafe ve dondurmacılarının önünü de yoğunluk oluştu. Adaya gelenlerden bazıları da denize girdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün tatil olması ile sıcak havayı fırsat bilen İstanbullular Büyükada'ya akın etti. Büyükada'ya gelenler adanın keyfini çıkardı. Restoran, cafe ve dondurmacılarının önünde yoğunluk oluştu. Bazıları ise denize girmeyi tercih etti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada yeni müsilaj oluşumunun beklenmediğini, vatandaşların gönül rahatlığıyla denize girebileceğini belirtmişti.