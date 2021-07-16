Bayram göçü başladı! THY’den bayramda 427 ek sefer

Koronavirüs salgını döneminde bu yıl başından itibaren başlayan aşılama hızının artışına paralel yasaksız geçirilecek ilk bayram tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşların bayram göçü başladı.Dokuz günlük bayram tatili için memleketlerine tatile gitmek için havayolunu tercih eden vatandaşlar, İstanbul Havalimanı'nda yoğunluğa neden oldu.



Sabah saatlerinden itibaren başlayan hareketlilik gün boyu devam ederken terminal girişlerindeki güvenlik kontrol noktalarında, bilet ve bagaj işlemlerinin yapıldığı bankolara personel takviyesi yapıldı.





THY'DEN 427 EK SEFER



Türk Hava Yolları (THY) Kurban Bayramı tatilini kapsayan 16-25 Temmuz tarihleri arasında yolcu talebini karşılayabilmek için yurt içinde 427 ek sefer koydu.



THY gerçekleştireceği 249 ek seferi ana üssü konumundaki İstanbul Havalimanı'ndan yapacak. THY'nin başarılı markası AnadoluJet ise Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 74, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan ise 100 ek sefer gerçekleştirecek. AnadoluJet iç hat uçuşlarının yanında yurtdışında ise 5 noktaya 14 ek sefer gerçekleştirecek.



EN FAZLA EK SEFER TRABZON'A



Bayram tatili boyunca talebini karşılamak üzere düzenlenen ek seferlerde Trabzon'a İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra Bursa ve Kocaeli'nden de ek uçuş düzenlenecek.



Trabzon 16- 25 Temmuz tarih aralığında 61 ek sefer ile bu anlamda en yoğun uçuş noktası olacak. Trabzon'u 48 ek uçuş ile Bodrum-Milas ve 44 uçuş ile Antalya Havalimanı takip ediyor. Ek sefer sayısının en fazla olduğu günler ise 95 uçuş ile 17 Temmuz Cumartesi ve 105 uçuş ile 25 Temmuz Pazar günleri olacak.



YENİDEN KAVUŞMA ZAMANI



Düzenlenecek ek seferlerle ilgili olarak sosyal medya hesabından bilgi veren THY Basın Müşavir Yahya Üstün "Şimdi yeniden bir arada olma, hasret giderme zamanı. Zor günleri aşıyorken eski bayramları hatırlama, yaşama zamanı. Bu bayram daha fazla mutluluğu taşıyabilmek için 427 ek sefer gerçekleştireceğiz. Şimdi yeniden Türk Hava Yolları ile kavuşma zamanı "dedi.



YASAKSIZ İLK BAYRAMIMIZ OLACAK



Ailesiyle birlikte memleketi Trabzon'a gittiğini belirten Efsane Kılıçaslan, "Bilet bulmakta zorlanmadık. Bayram tatiline Trabzon'a gidiyoruz. Pandemi nedeniyle diğer bayramlarda gidememiştik. Bu ilk bayram tatilimiz olacak, heyecanlıyız" şeklinde konuştu. Rıza Kılıçaslan ise "Baba memleketi Trabzon özlediğimiz bir yer, beraber gidiyoruz. Çocukları da alıştırıyoruz. Dostlarımızı, arkadaşlarımızı göreceğiz. İyi bir tatil olacağını düşünüyoruz. Biraz erken davrandık o nedenle yoğunluğa pek kalmadık. Bugün de biraz yoğunluk var ama fazla da kapalı değil, herkes gelip gidebiliyor" diye konuştu



BİR YILDIR MAHKUM GİBİYİZ



Eşi ve oğlu ile birlikte memleketi Tunceli'ye giden Erdinç Günel " Elazığ'a uçacağız oradan Tunceli'ye geçeceğiz. Bir yıldan beri mahkum gibiyiz. Sıkıldık. Hem düğünümüz var hem ailemizi ziyarete edeceğiz. 8-9 aydır ailemizi göremiyoruz. Sadece telefonlar görüntülü konuşuyoruz" dedi