Türkün kardeşliği 20 Temmuz'da ete kemiğe bürünüyor! Türk dünyasının birliği dünyaya gösterilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer Türk dünyası liderlerinin gösterdiği iradeyle 'Türk dünyasının birliği' dünyaya gösteriliyor. Türkiye'nin dost ve kardeş ülkelerin haklı davalarına verilen destek ile milli meselelerde tek duruş sergileniyor. Birçok ilke imza atılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretinde tarihte ilk kez can Azerbaycan'dan da bir heyet bulunacak. Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolararası İlişkiler Komitesi Başkanı Samad Seyidov başkanlığındaki heyet KKTC'nin 47'nci Barış ve Özgürlük Bayramına iştirak edecek. KKTC'li kaynaklar, "Pakistan'ın sosyal medyada ülkemizin ismini olduğu gibi zikretmesinin ardından Azerbaycan'dan milli günümüze katılım gerçekleştirilmesi önemli anlamlar taşıyor" ifadelerini kullandı.

DÜNYAYA MESAJ

15 Temmuz FETÖ'cü hain darbe girişiminin 5'inci yılında Ankara'da olan heyet TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç ile bir araya geldi. Kılıç, ziyarete ilişkin "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yılı ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kapsamında düzenlenecek törenlerde de Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber sizler de orada olacaksınız. Bunun için sizlere hakikaten şükranlarımızı sunuyoruz. Bu, dünyaya çok önemli bir mesajdır. Bu, Türkiye-Azerbaycan arasındaki dostluğun, kardeşliğin ve 'bir millet, iki devlet' anlayışının belki de ete kemiğe bürünmüş en büyük nişanesidir" değerlendirmesinde bulundu. Azerbaycanlı heyet bugün KKTC'ye geçecek. Seyidov da "Hem 15 Temmuz hem Azerbaycan, TBMM, KKTC Dışişleri Komisyonlarının üçlü toplantısı hem de bizim 19 Temmuz'dan 21 Temmuz'a kadar KKTC'de olmamız, Türk dünyasının gücünün ve birliğinin dünyaya gösterilmesi meselesini de içinde ihtiva ediyor" ifadelerini kullandı.

Ankara'nın Pakistan Büyükelçiliği de geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bir heyet göndereceğini ilan etmişti. Paylaşımda "KKTC" isminin anılması dikkat çekmişti. Büyükelçilik, Pakistan vatandaşlarının vize işlemleriyle alakalı olarak konsolosluk memurlarından oluşan bir ekibin gittiğini kaydetmişti. Ersin Tatar'ın KKTC Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ülkenin 'tanınması' noktasında Azerbaycan, Pakistan, Libya, Bangladeş ve Gambiya'dan adımlar gelebileceği yönünde değerlendirmeler yapılmaya başlandı.