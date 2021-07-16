Unutmadık, unutturmayacağız! Pendikliler Millet Bahçesi’ne akın etti

Etkinlikler Gazipaşa Meydanı'ndaki 15 Temmuz fotoğraf sergisiyle başladı. Hain darbe girişimine yönelik gerçekleşen şanlı direniş ve FETÖ terör örgütünün saldırıları fotoğraflarla sergilendi. Serginin yanı sıra bir de yürüyüş düzenlendi. Çamçeşme Mahallesi'nden başlayan dev Türk bayraklı yürüyüş Pendik Millet Bahçesi'nde sona erdi. "Türkiye Geçilmez" sloganıyla Millet Bahçesine akın eden binlerce Pendikli ellerinde Türk bayraklarıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutladı. Okunan Kur'an tilaveti ve dualarla şehitler anıldı. Müzik dinletisi ve şiirlerle birlikte alandaki coşku gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.





'BU İHANETİ UNUTMAYACAK, ZAFERİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ'



Belediye Başkanı Ahmet Cin konuşmasında FETÖ terör örgütünün ihanetine ve milletin direnişine değindi. Büyük bir coşku eşliğinde yaptığı konuşmada "FETÖ, İslam'ın kavramlarını gasp etti, milletimizin iyi niyetini, askerimizin üniformasını, millete ait silahları gasp etti. Ama yenildiler, yenilmeye devam edecekler. Milletin çıplak elleri çelik zırhlarını parça parça etti. 15 Temmuz gecesi 251 kardeşimiz şehit oldu, 2 bini aşkın gazimiz oldu. Bu ihaneti unutmayacağız, zaferimize sahip çıkacağız. Okçular tepesini terk etmeyeceğiz" dedi.





ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ŞİİRİ DUYGULANDIRDI



Programda sanatçı Mustafa Demirci, Sufi eserleri ve şiirleriyle müzik dinletisi gerçekleştirdi. Mehteran takımıyla birlikte eserlerini seslendiren sanatçı alandaki coşkuyu arttırdı. Sanatçının programın sonuna doğru okuduğu Şehit Ömer Halisdemir şiiri ise Pendiklileri duygulandırdı. Şiirle birlikte hain darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman şehit bir kez daha anılmış oldu.