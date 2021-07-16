Uyuşturucuya “kola” kamuflajı! Piyasa sürülemeden ele geçirildi!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretine yönelik bir operasyon düzenledi. Ekipler, yabancı uyruklu M.K.'nın yurt dışı kaynaklı uyuşturucu maddeleri kaçak yollarla yurda soktuktan sonra İstanbul'a getirdiğini ve burada piyasa sürmeye hazırlandığını tespit etti.

İKİ FARKLI SEMTTE ZULA YAPMIŞ

Jandarma ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde şüpheli M.K.'nın uyuşturucu maddeleri zulalamak amacıyla Fatih'ten ve Bakırköy'den iki farklı daire kiraladığı ve satışa hazır hale getirdiği uyuşturucu maddeleri bu adreslerden piyasaya sürmeye hazırlandığı ortaya çıktı. Operasyon için düğmeye basan Jandarma, iki adrese de eş zamanlı baskın düzenlendi.

SIVILAŞTIRIP KOLA GÖRÜNÜMÜ VERMİŞ

Adreslerde yapılan aramalarda şüpheli M.K.'nın uyuşturucuları sıvı hale getirdiği daha sonra da gizlemek amacıyla plastik kola şişelerinin içerisine yerleştirerek buzdolabının ücra bölümlerine yerleştirdiği ortaya çıktı. Baskın esnasında Jandarma ekiplerini görünce panikleyen şüphelinin sıvılaştırdığı uyuşturucu maddeleri klozete döktüğü belirlendi. Adresleri didik didik arayan ekipler, birçok uyuşturucu maddenin yanı sıra uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda paraya da el koydu.

TUTUKLANDI

Evinde uyuşturucu madde ve yüklü miktarda parayla yakalanan yabancı uyruklu şüpheli M.K. gözaltına alındı. Şüpheli Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.K. ile bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.