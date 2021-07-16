Yargıda FETÖ raporu! 3 bin 966 hakim ve savcı ihraç edildi

Gerek darbe girişimi öncesinde gerekse de sonrasında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile en etkin ve en hızlı şekilde harekete geçen Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ ile irtibat ve iltisaklı oldukları gerekçesiyle bugüne kadar 3 bin 966 hakim ve savcıyı ihraç etti. Halen yargıda görev yapan 545 hakim ve savcı hakkında da FETÖ iddiasıyla soruşturma yürütülüyor.

Hakimler ve Savcılar Kurulu, gerek darbe girişimi öncesinde, gerekse de sonrasında FETÖ ile mücadele konusunda en etkin ve en hızlı şekilde harekete geçen kurumların başında geliyor. Yargıya olan güvenin korunup sürdürülebilmesi amacıyla 15 Temmuz'un ardından ilk günkü kararlılıkla Fetullahçı Terör Örgütü ile mücadeleyi sürdüren Hakimler ve Savcılar Kurulu, bugüne kadar FETÖ ile irtibat ve iltisakları oldukları gerekçesiyle 118'i eski Yargıtay üyesi, 39'u ise Danıştay üyesi olmak üzere toplam 3 bin 966 kişiyi meslekten ihraç etti.

545 HAKİM VE SAVCININ SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Hakim ve Savcılar hakkında, FETÖ ile irtibat veya iltisaklarına dair gelen tüm ihbar ve şikayetler titizlikle incelenirken, yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen bilgi ve belgeler, tanık beyanları, ByLock içerikleri ise ayrıntılı bir şekilde incelenerek değerlendiriliyor. Bu kapsamda, 545 Hakim ve Savcının soruşturması ise devam ediyor.

ZEKERİYE ÖZ VE CELAL KARA FİRARİ

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında örgüt üyesi oldukları belirlenen çok sayıda firari Hakim ve Savcının araması ise sürüyor. Örgüt üyesi oldukları tespit edilen ve araması süren savcılar arasında, darbe girişimi öncesinde yurt dışına kaçtıkları belirlenen ve Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle meslekten atılan firari eski savcı Zekeriya Öz ve Celal Kara'da bulunuyor. 17-25 Aralık kumpasını yöneten Hakim ve Savcıların da aralarında bulunduğu 290'a yakını isim halen aranıyor.