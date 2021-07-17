Ağır Ceza’da yargılanacak

Diyanet İşleri
Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş
'ı hedef alan İstanbul 1 No'lu Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu
ve baro yetkilisi 4 avukat hakkında istenen kovuşturma iznine Adalet Bakanlığı
'ndan onay çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Baro Yönetim Kurulu üyelerine kovuşturma izni verilmesi talebiyle Adalet Bakanlığı'ndan izin istedi. Gerekli incelemeyi yapan Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, 14 Haziran tarihli yazısında, 'kovuşturma izni' talebine olumlu yanıt verdi. Durakoğlu ve 4 baro yetkilisi, ağır ceza mahkemesinde yargılanacak.
DURAKOĞLU'NUN 'İKİ YÜZÜ'
İstanbul 1. No'lu Barosu; geçen yıl Nisan ayında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde, 'Ramazan: Sabır ve İrade Eğitimi' konulu cuma hutbesindeki sözlerini, yazılı açıklama yaparak hedef almıştı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Kuran-ı Kerim ve hadis-i şerifleri referans aldığı hutbesindeki eşcinseller ile ilgili sözlerine karşı, İslam'ı karalamaya çalışmıştı.
Kuran-ı Kerim ayetlerinin kaynak alındığı hutbe için "nefret dili' ve 'ötekileştirici' nitelemesi yapan Durakoğlu, daha önce verdiği ifadesinde ise kendi açıklamalarının ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesini istemişti.
Erbaş'ın okuduğu hutbenin toplumda ayrımcılığa sebep olduğunu öne süren Durakoğlu, okunan hutbede ele alınan konunun Erbaş'ın eşcinsellere karşı nefret dili kullandığını öne sürmüştü.