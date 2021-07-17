Ali Koyuncu son yolculuğuna uğurlandı

AK Parti'nin Bursa'daki kurucu isimlerinden olan ve 23'ncü dönem Bursa Milletvekili olan Ali Koyuncu, Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı.

Bursa siyasetinin önde gelen isimlerinden biri olan, Mustafakemalpaşa AK Parti İlçe teşkilatının kurucusu ve ilk başkanlarından biri olan Ali Koyuncu, 23'ncü dönemde AK Parti Bursa Milletvekilliği de yapmıştı.

Son yıllarını Ankara'da geçiren ve amansız bir hastalığa yakalanarak tedavi gören Koyuncu'nun vefatı Bursa'yı yasa boğdu. Doğup büyüdüğü yer olan Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Ormankadı mahallesinde kılınan cenaze namazına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra Belediye Başkanları ve Bursa siyasetinin önde gelen isimleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ali Koyuncu'nun cenazesi, Merkez camiinde kılınan cenaze namazının ardından Mahalle mezarlığına defnedildi.