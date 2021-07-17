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Giriş Tarihi: 17.7.2021

Anneler bu kez 15 Temmuz şehitleri için nöbet tuttu

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Anneler bu kez 15 Temmuz şehitleri için nöbet tuttu
Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için yaklaşık 2 yıldır HDP İl Binası önünde oturma eylemi yapan aileler, bu kez 15 Temmuz şehitleri için nöbet tuttular. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, üzerinde çocuklarının resminin yer aldığı tişört ile nöbete katıldı. Anne Ayşegül Biçer, "2 yıldır oğlum için HDP önünde evlat nöbeti tutuyoruz, bu kez vatan için canını feda eden aziz şehitlerimiz anısına demokrasi nöbeti tuttuk" dedi. Süleyman Aydın da, "Ülkemizi bölmeye çalışan FETÖ ile de mücadele etmek için meydandayız" diye konuştu. Kurşunlu Camii önünde tutulan nöbete ise Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, sivil ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.
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Anneler bu kez 15 Temmuz şehitleri için nöbet tuttu
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