AYM’ye Gergerlioğlu tepkisi

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Anayasa Mahkemesi
'nin (AYM), HDP'li Gergerlioğlu hakkında vermiş olduğu hak ihlali kararı milletin hakkına riayet ve hürmet değil, terörizme örtülü destektir" dedi. Milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu
'nun Meclis'e dönmesi ve kararın okunmasının ardından TBMM Genel Kurulu'na girmesiyle ilgili Twitter'dan açıklamada bulunan Bahçeli, şunları kaydetti:
Bölücünün hakkı olmaz, teröristin hakkı olmaz, ihanetin hakkı olamaz. Lafım Anayasa Mahkemesi'nedir. Hak, çok geniş cepheli bir değerdir. Bu değerin yalnızca bir tarafını görmek hiçbir şeyi görmemektir.
Bizim Anayasa Mahkemesi'yle ilgili görüşümüz değişmemiştir. Bu mahkemenin yeni ve sivil nitelikli bir anayasa yazımıyla yeni baştan yapılandırılması millet vicdanının yegâne arzu ve beklentisidir. Bu kervan böyle gitmez, bu devran bu şekilde süremez. Anayasa Mahkemesi, büyük Kürdistan'ı hak olarak görüyor mu? PKK'lı teröristler toplanıp müracaat etseler onları da hak ihlali şemsiyesi altına alacak mı? O halde, Karma Komisyon'da bekletilen dokunulmazlık dosyalarını görüşmeye ve karara bağlamaya ne gerek var?
Cezaevinden çıkar çıkmaz 'Nerede kalmıştık' diye soran Gergerlioğlu'nu heyecanla alkışlayanlar PKK'lı ve FETÖ'cü alçaklardı. Kaldığı yer melanetin yeriydi, rezaletin iniydi, karanlığın meskeniydi. Artık oradan devam etmesinin önü de Anayasa Mahkemesi tarafından açılmıştır.
Açılan bir şey zamanı geldiğinde kapatılır. Bu hesap da elbet bir gün muhataplarına sorulur. Anayasa Mahkemesi Başkanı'na tavsiyem, bu sözlerimi aklından çıkarmamasıdır.