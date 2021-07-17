Bakan Ersoy turizmdeki hedefi açıkladı: 25 milyon turist, 20 milyar dolar gelir

"MEVCUT HAKLARA KESİNLİKLE DOKUNMUYORUZ"

Ersoy, Turizm Teşvik Kanununda belediyelerin herhangi bir yetkisinin alınmadığını hatırlatarak, "Hatta o olmazsa olmaz diyerek korunuyor ama deniliyor ki ilave olarak bakanlık belgesi de almanız gerek. Çünkü sınıflandırma ve kalitenin belli bir seviyeye getirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın denetlemesi şart. Burada ilave bir belge getiriyoruz, mevcut haklara kesinlikle dokunmuyoruz." diye konuştu.

HALK PLAJLARI

Güzel plaj noktaları tespit ederek bakanlığın firması tarafından işletilen ücretsiz Halk Plajları yaptıklarını ifade eden Ersoy, "Yoğunluklardan ve gelen olumlu tepkilerden ötürü sayılarını arttırma kararı aldık. İlk etapta Bodrum ve Çeşme'de açmıştık, bu sene Manavgat, Kemer ve Marmaris'te açarak toplamda 7 plajımız oldu, seneye inşallah 14-15 tane olacak ve katlayarak büyüteceğiz." dedi.

"11 TANE DAHA GÖBEKLİTEPE NOKTASI TEPİT EDİLDİ"

Bakan Ersoy, Göbeklitepe'nin adının değiştiği yönündeki soru üzerine de şu değerlendirmede bulundu: "Göbeklitepe bizim uluslararası markalarımızdan biri. Yeni başlatılan çalışmalarda 11 tane daha Göbeklitepe noktası tespit edildi. Orada 100 kilometrelik hattı bir arkeopark olarak bakanlığın gözetimine alacağız. İşte bu arkeopark hattına 12 tepe diyeceğiz. Göbeklitepe de bu 12 tepeden bir tanesi, onun adı Göbeklitepe olarak kalıyor. Bu 12 tepe arkeoloji açısından Türkiye için çok önemli bir keşif oluyor ve Mısır için piramitler neyse Türkiye için de 12 tepe o olacak."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine göreve ilk geldiği zaman 3 talimat verdiğini aktaran Ersoy, bunların, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Binası, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ve Rami Kışlası'nı tamamlamak olduğunu dile getirdi.

KIZ KULESİ'Nİ YENİLEME ÇALIŞMALARI

Bakan Ersoy, Kız Kulesi'nin dünyada en çok fotoğraflanan mekanlar arasında 5. sırada bulunduğunu belirterek, "Kız Kulesi'ni ay sonunda yenilemeye başlıyoruz, tabii şu anki yapısını da çok bozmadan ama eski hallerini de dikkate alarak çalışıyoruz. Müze ağırlıklı kullanılacak şekilde bir cazibe noktası haline gelecek. Nisan 2022'de bitirmeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.