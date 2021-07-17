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Giriş Tarihi: 17.7.2021 21:17 Son Güncelleme: 17.7.2021 21:20

Bakan Koca'dan duygulandıran fotoğraf

Bakan Koca'dan duygulandıran fotoğraf

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan aşılama uygulamalarıyla ilgili bir kare paylaştı. Fotoğrafta, yaşlı kadının kendisine aşı yapan sağlık personelini alnından öptüğü görüldü.

Bakan Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafta, yaşlı kadının kendisine aşı yapan sağlık personelini alnından öptüğü görüldü. Bakan Koca paylaşımına, "Gazal Teyze, aşısını yapan sağlık personelimizi alnından öptü. Biz de senin ellerinden öpüyoruz Gazal teyze. Sağlığın önce Allah'a sonra bize emanet." notunu düştü.

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Bakan Koca'dan duygulandıran fotoğraf
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