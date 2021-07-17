Bakan Koca'dan duygulandıran fotoğraf

Bakan Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafta, yaşlı kadının kendisine aşı yapan sağlık personelini alnından öptüğü görüldü. Bakan Koca paylaşımına, "Gazal Teyze, aşısını yapan sağlık personelimizi alnından öptü. Biz de senin ellerinden öpüyoruz Gazal teyze. Sağlığın önce Allah'a sonra bize emanet." notunu düştü.