Başkan Erdoğan, Erzurum'da gençlerle bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Erzurum'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

AK Parti Erzurum Genişletilmiş İl Danışma Toplantısına katılan Başkan Erdoğan, daha sonra Erzurum Şehir Hastanesi, İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası, canlı hayvan pazarı ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine iştirak etti.