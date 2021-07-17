Can Candan’ın görevine son verildi

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı öğretim görevlisi kadrosunda yer alan Can Candan'ın üniversitedeki görevine son verildiği öğrenildi.

CAN CANDAN'IN İDDİASI GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Can Candan; Boğaziçi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'yi hedef aldı ve "Naci İnci Boğaziçi'ndeki görevime, ders verdiğim bölüm ve fakültenin görüşü alınmadan 'vekaleten' son verdiğine dair bir yazı göndermiş" şeklinde bir tweet attı.

KADROSU REKTÖRLÜKTE BULUNUYOR

Ancak Can Candan'ın talebi yasal bir talep değil. Can Candan'ın kadrosu rektörlük bünyesinde olduğundan herhangi bir fakülte veya yüksekokula görüş sorulması kanunen mümkün değil. Rektörün kendi kendisine görüş vermesi mantık dışı ve kanunlara aykırı.

DİLEKÇEYLE BAŞVURU VE BÜTÜN YAYINLARI İBRAZ ETME ZORUNLULUĞU

Rektörlüğe bağlı bölümlerdeki atamaların kişinin dilekçeyle başvurması ve bütün yayınları ibraz etmesiyle başladığı ifade ediliyor. Başvuru ve yayın ibrasının ardından rektör isterse söz konusu başvuru sahibini atayabiliyor. 2547 sayılı kanunun 31. Maddesi kapsamında öğretim görevlisi kadrolarının sözleşmeli statüde olduğu ve ihtiyaca binaen çalışmalarında yarar görülenlerin atanabileceği, sözleşme bitim tarihinden sonra sözleşme yenilemenin rektörlük uhdesinde olduğu açıkça belirtiliyor.

CANDAN, BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDE LGBTI+ KULÜBÜ DANIŞMANI

Boğaziçi Üniversitesi'nde şubat ayında Kabe'ye yapılan saygısızlık sonrasında kapatılan LGBTİ+ kulübüne de danışmanlık yapan Can Candan, Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde provokatif yaklaşımları ve sosyal medya paylaşımlarıyla tanınıyor.