Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner’den İmamoğlu’na fotoğraflı mezbaha yanıtı!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Çatalca'da bulunan İBB Çatalca Kestanelik (Mezbaha) Kurban Satış ve Kesim Tesisini ziyaret ettiğini, buranın atıl ve kullanılmaz bir halde olduğunu ve modern teknolojiyle donatarak hizmete hazır hale getirdiklerini dün yapılan İBB Kurban Bayramı Faaliyetleri ve Hayvancılık Politikaları Tanıtım Programı'nda ifade etti.

ÇATALCA BELEDİYE BAŞKANI MESUT ÜNER İBB BAŞKANI'NA TEPKİ GÖSTERDİ

Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bu ifadelerinden dolayı sosyal medyadan tepki göstererek "Dün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasına sosyal medya üzerinden üzüntüyle şahit oldum. İnanıyorum ki danışmanları kendisini yanlış yönlendiriyor" ifadelerini kullandı.

MEZBAHANIN ÜÇ YIL ÖNCEKİ FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Üner ayrıca İBB Çatalca Kestanelik (Mezbaha) Kurban Satış ve Kesim Tesisi'nin üç yıl önceki halini ve ziyarette bulunduğunu gösteren fotoğrafları sosyal medyadan paylaşarak İmamoğlu'na cevap verdi. Üner, "Buyurun 31 Temmuz 2018'de yaptığımız paylaşım ve Kestanelik Mahallemizdeki açılışı yapılan Mezbahanın görüntüleri" dedi.

ÜÇ YILIN İKİ YILINDA İMAMOĞLU GÖREVDEYDİ

Üner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada üç yıl önce mezbahayı ziyaret ettiğini belirterek geçen üç yılın iki yılında İmamoğlu'nun görevde olduğunu hatırlatarak "Girişimlerimizle Çatalca halkımıza kazandırdığımız mezbahamıza bizim ziyaretimizden tam 3 yıl geçti. Bu geçen 3 yılın son 2 yılında Sayın Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı görevindeydi. Danışmanlarınız sizi yanlış yönlendirdikçe yeniden yaptığınız açılışlarda yaptığınız konuşmalarla maalesef topluma karşı sonra mahcup oluyorsunuz" ifadelerini kullandı.