Çelik’ten CHP’ye sert tepki: Ahlak dışı bir düşmanlık

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
, CHP Sözcüsü Faik Öztrak
'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine Twitter'dan sert yanıt verdi:
"Sayın Cumhurbaşkanımız, muhtıraları kâğıt parçasına çeviren, her türlü vesayeti milletimizin üzerinden söküp atan siyasetlere liderlik etmiştir. 15 Temmuz
gecesi ölüme karşı milletimizle beraber yürümüş bir liderdir. O gece darbecilerin en büyük hedefi Cumhurbaşkanımızdı. FETÖ doğrudan Cumhurbaşkanımızın ve ailesinin hayatını hedef almıştı. Genel Başkan'ı 15 Temmuz gecesi darbecilerin yol vermesiyle kaçan CHP Sözcüsü, hiç yüzü kızarmadan Cumhurbaşkanımızın o gece "uçan sarayında konforlu şekilde semalarda dolaştığını" söylüyor. CHP Sözcüsü'nün bu ifadesi bir siyasi ifade değildir. Ahlak dışı bir düşmanlıktır."