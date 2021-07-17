Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan beraberindeki heyetle birlikte Erzurum'a giderek toplu açılış törenine katıldı. Heyetin içinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yer aldı.

Çocukların Fahrettin Amcası | Video

BAKAN KOCA ÇOCUKLARIN SEVGİSİNİ KARŞILIKSIZ BIRAKMADI

Cumhuriyet caddesindeki tören alanında renkli dakikalar yaşandı. Bakan Koca'ya, 'Fahrettin Amca' diye seslenen çocuklar, Sağlık Bakanıyla bol bol fotoğraf çektirdi. Çocukların sevgisini karşılıksız bırakmayan Koca, onlarla bir süre sohbet etti.