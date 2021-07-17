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Giriş Tarihi: 17.7.2021 20:55 Son Güncelleme: 17.7.2021 21:24

Çocukların Fahrettin Amcası

Çocukların Fahrettin Amcası

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte toplu açılış törenlerine katılmak üzere Erzurum'a gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çocukların büyük ilgisiyle karşılaştı.

Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan beraberindeki heyetle birlikte Erzurum'a giderek toplu açılış törenine katıldı. Heyetin içinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yer aldı.

Çocukların Fahrettin Amcası | Video

BAKAN KOCA ÇOCUKLARIN SEVGİSİNİ KARŞILIKSIZ BIRAKMADI

Cumhuriyet caddesindeki tören alanında renkli dakikalar yaşandı. Bakan Koca'ya, 'Fahrettin Amca' diye seslenen çocuklar, Sağlık Bakanıyla bol bol fotoğraf çektirdi. Çocukların sevgisini karşılıksız bırakmayan Koca, onlarla bir süre sohbet etti.

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Çocukların Fahrettin Amcası
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