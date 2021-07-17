Gergerlioğlu’na Meclis’te tepki: Şehitlerin iki eli yakanda olacak

"YALAN SÖYLÜYORSUN İN AŞAĞIYA"

Gergerlioğlu, ısrarla Demirtaş'ın mektubundan bahsedince, Sazak dayanamayarak, "Başkanım, nasıl olduğunu biliyoruz onun. Kes artık!" diye bağırdı. Kılavuz da "İstismar ediyorsun. Yalan söylüyorsun! İn aşağıya!" çağrısını yaptı. Fendoğlu da Gergerlioğlu'na defalarca şov yapmaması çağrısında bulundu.

"ŞEHİTLERİN İKİ ELİ YAKANDA OLACAK"

Gergerlioğlu'nun, "Halkımızdan yüzlerce mektup aldım" sözleri üzerine Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, "Ya, bir gün de polis şehidinde, asker şehidinde bulun. Ayıptır!" dedi. Gergerlioğlu'nun adeta terörü öven umursamaz ve pişkin tavrına sinirlenen Fendoğlu, "Şehitlerin iki eli yakanda olacak senin" dedi.