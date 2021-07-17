Gergerlioğlu’na Meclis’te tepki: Şehitlerin iki eli yakanda olacak

Anayasa Mahkemesi'nin "hak ihlali" kararının ardından buna ilişkin Başkanlık Tezkeresi'nin TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla yeniden milletvekilliği vasfını kazanan Gergerlioğlu Meclis'te açıklamalarda bulundu.
KÜRSÜDEN PROVOKASYON YAPTI
Gergerlioğlu, provokasyon ağırlıklı konuşmasında sözde helikopterden Kürtlerin atılmasına, soykırımdan işkencelere, insan kaçırmalardan çıplak aramalara kadar hayal ürünü pek çok yalanı sıralayınca milletvekillerinin sabrını taşırdı.
"BİZ SİZİN NE OLDUĞUNUZU BİLİYORUZ"
Güvenlik güçlerine hakaret ve iftiralarda bulunan Gergerlioğu'na çıkışan MHP Eskişehir Milletvekili Nurullah Sazak, "Yeter Başkan, bu ne ya" diye bağırdı. Gergerlioğlu'nun, konuşması sırasında HDP eski Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'tan mektup aldığını söylemesi üzerine de MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, "Şov yapma, şov yapma" diye seslenirken, Eskişehir Milletvekili Sazak da "Biz sizin ne olduğunu biliyoruz" diyerek tepkisi gösterdi.
"YALAN SÖYLÜYORSUN İN AŞAĞIYA"
Gergerlioğlu, ısrarla Demirtaş'ın mektubundan bahsedince, Sazak dayanamayarak, "Başkanım, nasıl olduğunu biliyoruz onun. Kes artık!" diye bağırdı. Kılavuz da "İstismar ediyorsun. Yalan söylüyorsun! İn aşağıya!" çağrısını yaptı. Fendoğlu da Gergerlioğlu'na defalarca şov yapmaması çağrısında bulundu.
"ŞEHİTLERİN İKİ ELİ YAKANDA OLACAK"
Gergerlioğlu'nun, "Halkımızdan yüzlerce mektup aldım" sözleri üzerine Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, "Ya, bir gün de polis şehidinde, asker şehidinde bulun. Ayıptır!" dedi. Gergerlioğlu'nun adeta terörü öven umursamaz ve pişkin tavrına sinirlenen Fendoğlu, "Şehitlerin iki eli yakanda olacak senin" dedi.