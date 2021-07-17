İhanet planı 8 ay önce yapıldı! FETÖ elebaşı ile telefon görüşmesi...

'İLK İŞ FETÖCÜLERİ CEZAEVİNDEN ÇIKARMAK'

Akıncı davasının gerekçeli kararına şok bir bilgi de girdi. Adil Öksüz ile FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in yaptığı telefon görüşmesinin detayları kararda detaylarıyla anlatıldı. Adil Öksüz Fetullah Gülen ile yaptığı telefon görüşmesi sırasında salonda bulunan toplantıya katılan darbecilere Gülen'in selamını iletti. Adil Öksüz, toplantıda "Arkadaşlar 15 Temmuz akşamında yapılacak ilk işlerden bir tanesi görevlendirmeye verilecek kuvvetlerle cezaevlerinde tutuklu bulunan cemaat mensubu kişileri vakti kaybetmeksizin cezaevlerinden çıkarmak" dedi. Toplantıya katılan darbeci askerlerin bir kısmının silahlı darbe girişiminin başarıyla sonuçlanamayacağı görüşünü dile getirdiklerinde Adil Öksüz, "Bu tür olumsuz düşüncelerle şeytanı içimize karıştırmayalım, Allah'ın yardımı ile bu iş olumlu sonuçlanacaktır" diye konuştu.

DARBE GİRİŞİMİNİN KOMUTA MERKEZİ AKINCI ÜSSÜNDEKİ GAZİNO

Darbe girişimi sırasında Hava Kuvvetlerinin faaliyetleriyle ilgili eski 4. Ana Jet Üs Komutanı Hakan Evrim, 14 Temmuz 2016'da Diyarbakır'a giderek 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Deniz Kartepe ile görüştü ve 8. Ana Jet Üs Komutanlığından darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ne gelecek F-16 savaş uçaklarının planlaması yapıldı. Darbe girişimi sırasında Şırnak ve Denizli'deki komando tugaylarından askeri personel ve araçların Ankara'ya getirilmesi, Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığının F-16 savaş uçaklarının faaliyetleri ile Özel Kuvvetler Komutanlığına bağlı iki taburun Ankara'ya getirilmesi konusunda, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı, Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı ile ilgili planlama ve irtibat ile koordinasyonu eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreterliği Koordinasyon Şube Müdürü olan kurmay albay Ali Durmuş tarafından sağlandı. Ali Durmuş darbe gecesi Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığında oluşturulan komuta harekat merkezinde yer alırken, FETÖ/PDY Hava Kuvvetleri imamı Kemal Batmaz ile birlikte hareket ederek darbenin yönetim merkeziyle diğer üsler arasında irtibat ve koordinasyonu sağladı. Darbe girişiminin yönetim merkezinin Akıncı Üssü 143. Filo Komutanlığı Öğretmen Gazinosunda oluşturulan komuta harekat merkezi olurken, buradan tüm ülkedeki darbe faaliyetlerinin sevk ve idare edildiği, darbe girişimi sırasında Hava Kuvvetlerine yönelik harekatın da Akıncı Üssü'nden yönetildiği tespit edildi.